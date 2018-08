Mayor déficit en balanza comercial

Según los datos del informe de Intercambio Comercial de Mercancías, publicado ayer por el Banco Central (BCU), en el acumulado anual, la balanza comercial de la economía uruguaya (exportaciones menos importaciones) registró un déficit de US$ 268,5 millones, lo que implicó un aumento en comparación al acumulado anual de 2017 de US$ 2,5 millones.

Respecto a los últimos 12 meses acumulados al mes de junio, el saldo de la balanza comercial también es desfavorable con un déficit de US$ 320 millones frente a los US$ 296,5 millones de 2017.

No obstante, los datos de junio de este año arrojaron un saldo positivo de US$ 141,6 millones, si bien fueron inferiores a los registrados en junio del año pasado cuando el saldo comercial fue de US$ 181 millones.

En relación a las exportaciones FOB (cuando el valor del transporte y seguro es cubierto por el comprador), el mes de junio registró un déficit de 3,7% en relación al mismo mes del año pasado.

Mientras que las exportaciones de junio 2017 registraron US$ 796,8 millones, en junio de este año, totalizaron US$ 766, 972 millones.

En cuanto a las importaciones, en junio del año pasado, las importaciones CIF (cuando el valor del transporte y seguro es cubierto por el vendedor) registraron US$ 660,7 millones, mientras que en junio de este año totalizaron US$ 670,6 millones, registrando así un aumento del 1,5%.

Las importaciones FOB aumentaron un 1,6%, al haber registrado un total de US$ 625,3 millones en junio.