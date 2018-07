Mayoría de los británicos ve al Brexit como un problema y la mitad quiere volver a votar

Dos terceras partes de los británicos ahora piensan que el gobierno terminará alcanzando un mal acuerdo cuando el Reino Unido deje la Unión Europea (UE) a principios del año próximo y la mitad quiere tener la posibilidad de votar sobre lo que pasará después, reportó el lunes Sky News citando a un sondeo propio.



A menos de ocho meses de que Reino Unido deje la UE, la primera ministra Theresa May aún debe encontrar una propuesta para mantener los lazos económicos con el bloque que agrade a ambas partes de su dividido partido y sea aceptable para los negociadores en Bruselas.



El sondeo de Sky dijo que el 65% de los votantes británicos pensaba que el gobierno terminará negociando un mal acuerdo, lo que representa un incremento de 15 puntos con respecto a marzo.



La mitad de los encuestados apoyaba un referéndum para optar entre dejar la UE con un acuerdo, salir sin un acuerdo o permanecer en el bloque. El sondeo indicó que el 40% se oponía a una votación de ese tipo, mientras que un 10% no sabía.



Cuando les pidieron que eligieran entre esas tres opciones, un 48% dijo que preferiría quedarse en el bloque, un 27% indicó que quería dejarlo sin un acuerdo y un 13% optaba por un pacto del gobierno.



Sky Data entrevistó a una muestra nacionalmente representativa de 1.466 clientes digitales de Sky entre el 20 y el 23 de julio.



El cambio en la opinión pública llega en momentos en que May ha incrementado los planes para salir del bloque sin un pacto, lo que implicaría que la quinta economía más grande del mundo deje la UE el 29 de marzo de 2019 sin un acuerdo comercial.



Una encuesta separada el viernes sugirió que la proporción de votantes que están a favor de un referéndum sobre los términos finales de cualquier acuerdo por el Brexit había superado por primera vez a quienes se oponían a la votación.