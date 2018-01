By EL PAIS

La cadena de comida rápida McDonald’s obtuvo en 2017 un beneficio neto de US$ 5.192 millones, un 11% más que el año anterior, comunicó la compañía. Por acción, ganó US$ 6,37 en el último año, frente a los US$ 5,44 por acción del ejercicio anterior.

McDonald’s con ganancias del 11% el año pasado