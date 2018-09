La medida de China y su repercusión en Uruguay

China planea reducir los aranceles a las importaciones de la mayoría de sus socios comerciales a partir de octubre, informó Bloomberg News. ¿Cómo puede repercutir esto en Uruguay?

Para el país, China es el principal destino de sus exportaciones. En enero-agosto el 21% de las ventas al exterior fueron al gigante asiático (sin contar las que salieron desde zona franca). A su vez, en 2016 (último dato disponible) Uruguay pagó US$ 91,7 millones en aranceles por ingresar a China (65% correspondió a carne bovina y 23% a soja).

El artículo de Bloomberg no precisó los países que podrían disfrutar de aranceles chinos más bajos.

Ya en julio, China redujo los aranceles de importación a casi 1.500 productos de consumo, desde cosméticos hasta electrodomésticos, como parte de los esfuerzos para abrir su economía, la segunda más grande del mundo. La medida coincidió con la promesa de China a sus socios comerciales, incluido Estados Unidos, de que tomaría medidas para seguir aumentando las importaciones.

La promesa de reducir aún más los aranceles de importación se produce en un momento en que China y Estados Unidos están enfangados en una "guerra comercial" que ha sacudido a los mercados financieros y ha generado incertidumbre sobre las cadenas de suministro mundiales.

¿La decisión de China, puede beneficiar a Uruguay? "Es complejo saberlo hasta no conocer los productos que se incluirán en la lista. Igualmente, lo que sí sabemos es que las reducciones anteriores no incluyeron productos de interés para Uruguay", dijo a El País el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi.

"Lo razonable es pensar que China bajará aranceles en productos que no protege y no en aquellos en los que cuenta con aranceles relativamente elevados como el caso de muchos alimentos que podríamos exportar. Dado que China tiene interés en seguir cerrando TLC (Tratados de Libre Comercio) con muchas economías, no creo que erosione mucho las preferencias en sectores donde puede abrirse en el marco de los acuerdos que pretende seguir impulsando", afirmó Bartesaghi.

"Además, dado que China forma parte de la Organización Mundial de Comercio, no puede discriminar entre los socios salvo que sea en el marco de un acuerdo comercial. Por tanto, de bajarse los aranceles a productos en los que Uruguay podría verse beneficiado, no sería el único que contaría con ese beneficio", agregó.

"En síntesis, de existir beneficios, a mi entender serían relativamente puntuales", concluyó Bartesaghi. Mientras, el martes, China sumó productos estadounidenses por valor de US$ 60.000 millones a su lista de aranceles de importación en represalia por los impuestos previstos por el presidente estadounidense Donald Trump a importaciones de productos chinos por valor de US$ 200.000 millones.

Efecto económico.

Esta "guerra comercial" empieza a afectar a la economía a nivel mundial.

La economía global está en vías de expandirse un 3,7% este año y el próximo, respecto al avance de 3,6% del año pasado, dijo ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Pero, en su último informe en mayo, el organismo había estimado un crecimiento de 3,8% para este año y de 3,9% en 2019.

En su reporte de ayer dijo que la actividad se ha visto afectada por otros factores desde entonces. La OCDE afirmó que el crecimiento del comercio, el motor detrás del auge global de los últimos años, se ha desacelerado este año a cerca de 3%, desde el 5% de 2017, puesto que las tensiones entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales están deteriorando la confianza y las inversiones.

"Los libros de pedidos por exportaciones han empezado a bajar y eso ha ocurrido durante unos pocos meses y significa que la desaceleración del crecimiento del comercio seguirá", comentó a periodistas la economista jefe de la OCDE, Laurence Boone. "Estamos viendo el aumento del proteccionismo que está afectando nuestro panorama", agregó.