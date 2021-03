La medida que se estudia para subsidiar los alquileres por la pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En mayo del año pasado, el gobierno tomó la medida de subsidiar el 50% de los alquileres que tuvieran garantía de la Contaduría General de la Nación (CGN) como forma de paliar la situación de envíos al seguro de desempleo por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el beneficio tuvo escasa repercusión. El gasto imputado al Fondo COVID-19 en esta materia en 2020 fue de US$ 67.460.

Ante ello, el senador del Frente Amplio (FA) Oscar Andrade propone “tomar medidas para prevenir los desalojos que puedan sufrir las familias que, viéndose afectadas por la pandemia desde el punto de vista laboral, tengan retraso en el pago de los alquileres”.

En la comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado, Andrade señaló que “hicimos un estudio basándonos en la Encuesta Continua de Hogares. Hay unas 240.000 familias inquilinas. Cuando uno reparte por quintiles (franjas de 20% de familias según el nivel de ingreso), el quintil más bajo -es medio obvio- tiene una proporción del ingreso destinado al alquiler muy alta”.

“Estimar el porcentaje de los distintos seguros de paro es más difícil -hablamos de una condición que genera una situación muy complicada para sostener el alquiler-, pero estimamos un universo de unos 30.000 o 40.000 hogares (inquilinos) en seguro de paro”, explicó el legislador según la versión taquigráfica de la reunión.



“En términos de monto, el promedio del pago de alquiler en el quintil más bajo es de $ 8.000; no es muy alto. Sin embargo, en muchos casos eso determina si tenés o no casa”, agregó.

La propuesta es subsidiar el alquiler de “entre 35.000 y 40.000 hogares”, lo que “implicaría un costo mensual de unos US$ 7 millones. Si uno mira lo que estaba previsto el año pasado de inversión del Fondo Solidario COVID-19 y lo que se invirtió, no estaría fuera del margen de lo que ya estaba previsto el año anterior pensar en una actitud activa que evite la circunstancia de los desalojos”, afirmó Andrade.



El senador frenteamplista dijo que el hecho de haber destinado US$ 67.460 en todo 2020 a subsidiar alquileres con garantía de la CGN “es evidente que por ese lado no se ha volcado mucho; este monto es algo mínimo para esta situación”.



Andrade remarcó que “si bien esa política estuvo bien inspirada, tuvo poco impacto. Cualquiera puede darse cuenta de que no se mueve la aguja con eso”.

“Sin embargo, nos parece que es una medida, por lo menos, a estudiar, antes de descartarla. Podemos ver a cuántos trabajadores impacta, la franja de ingresos, en fin”, añadió.



“Es una de las medidas más necesarias actualmente para evitar quedarse sin casa en los peores meses del año. Alguno tendrá lugar al que recurrir, como la casa de su padre o hermano, y se amontonará, pero otros tendrán una situación muy compleja. Asimismo, si en términos económicos no es insalvable, quizás podamos construir un espacio de consenso para una política de urgencia”, concluyó.