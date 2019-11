La medida de Macri que enojó a los argentinos y beneficia a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno actual de Argentina, aún presidido por Mauricio Macri, aprobó una resolución en la que estableció la reducción del 50% en las tasas que se aplican a los pasajeros y a los vehículos transportados en los barcos que cubren el recorrido entre el puerto de Buenos Aires y la costa de Uruguay.

La medida tiene como objetivo impulsar el turismo dado que -según señaló el gobierno argentino- desde mayo del año pasado hay un “desacople del comportamiento de los índices de precios y las variaciones del tipo de cambio de la moneda nacional”.

Es por esto que el gobierno de Macri decidió que la medida -que ya entró en vigencia- permanezca hasta el próximo 29 de febrero de 2020 cuando culminaría la temporada de verano.



En la regulación se establece que esta iniciativa es promovida con el fin de “atemperar los impactos de las alteraciones” económicas y que dado que el puerto de Buenos Aires “es un valioso promotor del turismo” se da la “necesidad de fomentar la utilización” de este tipo de transporte.

En Argentina, la medida se advirtió en principio muy inoportuna, favorable a los intereses de Uruguay y por sobre todo perjudicial para el turismo interno, en particular la Costa Atlántica, que cada temporada alta compite de manera directa con destinos del otro lado del Río de la Plata, como Punta del Este o Colonia.

La iniciativa del gobierno argentino implica que por el uso del puerto de Buenos Aires (tanto llegada como salida), cada pasajero pagará ahora US$ 0,75 lo que hasta el 31 de octubre estaba fijado en US$ 1,50 para el viaje a Colonia y US$ 1,50 en lugar de US$ 3 para llegar en barco hasta Montevideo. El mismo beneficio alcanza al transporte de los automóviles que son llevados por el ferry.



Al conocerse la noticia, el exgobernador bonaerense, Daniel Scioli, manifestó su “asombro” y dijo que “no se comprende cuál es el objetivo de incentivar el turismo emisor en momentos donde se requiere promover el turismo receptivo”, escribió en su cuenta de Twitter.

La expectativa es que el gobierno próximo, al asumir pueda tomar intervención pronta en el caso y disponer la derogación inmediata de esta reciente medida.

La Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), reclamó una rebaja de tasas que afecten al turismo interno. “Las reglas deben ser parejas”, dijo el titular de la entidad, Gustavo Han, ante la resolución que fomentaría los viajes a Uruguay. (En base a La Nación, GDA)