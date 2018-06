MEF está "preocupado" por free shops y habrá medidas

En unas semanas el panorama del comercio en la frontera con Brasil cambiará de forma rotunda. Se estima que en un máximo de 120 días la Receita Federal (el fisco brasileño) definirá el sistema informático de control y habilitará la operación de las nuevas "lojas francas" (tiendas libres de impuestos), un régimen "sui géneris" de free shops que el gobierno estima "generará impactos" en la economía local.

Por eso el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prepara una serie de medidas que implementará cuando quede vigente el régimen brasileño, ya que si bien es inminente el cambio, "está próximo desde el año 2012, y todavía no está instalado", dijo en el Parlamento el subsecretario Pablo Ferreri.

Se prevé por un lado ampliar la lista de productos que las tiendas uruguayas pueden vender y por otro modificar el sistema de cobro del canon que pagan los free shops (hoy lo hacen cuando la mercadería sale de Aduanas y pasarán a hacerlo luego de la venta).

Además, el gobierno pretende negociar con Brasil que se vuelva a ampliar hasta US$ 300 el límite de compra de los ciudadanos norteños en las tiendas uruguayas.

Las dos medidas que adelantó el MEF "van a ser tomadas en función del manejo de los tiempos, que seguimos de cerca junto con todos los actores involucrados en el régimen de free shop", indicó Ferreri el miércoles en la Comisión de Hacienda de Diputados.

Además, Ferreri dijo a El País que el fin de semana en la reunión del Mercosur en Asunción donde Uruguay asumirá la presidencia pro témpore del bloque le plantearán a las autoridades brasileñas "la preocupación" por la instalación de las "lojas francas" —es un problema de "todos los países que tienen frontera con Brasil", señaló Ferreri— y los efectos que esto traerá a nivel comercial.

"Es un régimen un poco sui géneris, (porque) se podrá vender artículos sin impuestos, no solo a turistas extranjeros en tránsito, sino fundamentalmente a ciudadanos brasileños", repasó el jerarca y subrayó que "cuenta con resistencias" en el país vecino ya que provoca "inequidad en la competencia" con el resto de los comercios instalados regularmente.

Ferreri además explicó que es diferente el sistema para definir qué productos pueden vender estas tiendas libres de impuestos: "En general, estos regímenes actúan con listas positivas; es decir, como es un régimen de excepción, puede vender determinado tipo de artículos, que figuran en una lista taxativa. En este caso, el régimen cuenta con una lista negativa, es decir, con una lista de los productos que no se pueden vender, y todo lo que esté por fuera es libre de venderse".

Por todas estas diferencias en la regulación de los free shops es que el MEF prevé que se generen impactos. "De lo que se trata es de ver cómo, desde la política pública, los podemos mitigar, teniendo claro que si este régimen se implanta con exactamente estas características, más allá de las acciones de política pública que se puedan generar, impactos va a haber. Esto es algo que debemos tener absolutamente claro", subrayó el subsecretario.

Canon y lista.

Los free shops uruguayos se rigen por una lista positiva de productos pero al Brasil implementar una lista negativa, el MEF prevé hacer algún cambio. "El primer aspecto tiene que ver con su ampliación, es decir, permitir la venta de más productos (unos 30) que los que actualmente puede vender el régimen", algo que "probablemente esta misma semana" sea aprobado, comunicó Ferreri. Además, al incrementarse la competencia con las tiendas brasileñas "esa lista tendrá que ser actualizada de manera periódica y con otra agilidad", agregó.

La otra medida es "bien relevante a la hora de generar mayores simetrías entre el régimen uruguayo y el brasileño" según el jerarca. Detalló que los free shops locales "pagan un canon sobre la mercadería que venden" que se abona a la salida del producto del depósito aduanero (es decir previo a comercializarlo) y en el vecino lo harán como un porcentaje sobre la venta; esto genera "un esfuerzo financiero desigual entre uno y otro régimen".

Por eso el MEF promoverá "que el canon sea pagado como un porcentaje de las ventas, alineando el régimen uruguayo con el brasileño". Asimismo, el subsecretario aceptó "estudiar el volumen" del canon que pagan los free shops, ya que reconoció es mayor al que regirá en Brasil. "Una rebaja en cuanto al volumen puede implicar una resignación fiscal, (pero) es algo sobre lo cual estamos dispuestos a avanzar, en aras de proteger la competitividad", sostuvo.

"Estas medidas han sido trabajadas con la Cámara de Free Shops, la Asociación de Free Shops de Rivera y la Asociación de Proveedores Free Shops", destacó Ferreri. Días atrás, el presidente del Centro Comercial de Bella Unión, Alfredo Freitas, dijo que "no hay forma de competir con los precios que tendrán las lojas (estiman 70% más barato) y es incalculable la pérdida tanto en ventas como en puestos de trabajo".

Menores ventas por el dólar

El diputado blanco Gerardo Amarilla fue quien convocó al MEF al Parlamento y planteó que "se vive una situación compleja en la frontera" ya que los free shops disminuyeron 25% sus ventas en el primer cuatrimestre del año y en Rivera enviaron a 200 personas al seguro de paro. Ferreri le respondió que las menores ventas "no corresponden a este efecto por la instalación de las lojas (en Brasil) porque todavía no están", y lo atribuyó "a la variación del tipo de cambio". Añadió que la "fluctuación" en los registros comerciales "es habitual en un régimen fronterizo", ya que como hubo años "en los que las ventas mejoraron" por la incidencia del dólar, hoy la comparación no favorece a las tiendas uruguayas.