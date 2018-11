El valor de mercado de Apple baja del billón de dólares

Las acciones de Apple Inc cayeron 6,6% al cierre de la pasada jornada en Wall Street, lo que reducía su valor de mercado a menos de US$ 1 billón después de que la firma proyectara ventas menores de las previstas para el trimestre de las fiestas de fin de año.

Además, Apple generó dudas sobre las ventas de iPhones al decir que ya no divulgará las cifras.

La caída de las acciones de Apple a US$ 208,50 restaba unos US$ 67.000 millones a su valor de mercado y hacía que Amazon y Microsoft Corp volvieran a competir entre los gigantes tecnológicos de Estados Unidos como la empresa más valoradas del mundo.

La empresa con sede central en Cupertino, California, atribuyó a la debilidad en mercados emergentes y costos cambiarios su proyección de ventas decepcionantes antes de Navidad, cruciales para los resultados de fabricantes de productos electrónicos de consumo.

La decisión anunciada el jueves de dejar de informar datos de ventas de unidades de iPhones, iPads y computadores Mac fue ampliamente criticada y algunos argumentaron que eso significa que Apple cree ahora que las ventas de iPhones ya tocaron sus máximos niveles.

"Aunque la compañía cree que las unidades son una forma de medición menos relevante, discrepamos enérgicamente, particularmente porque creemos que las unidades de iPhone comenzarán a bajar en términos interanuales debido a mayores precios promedio de ventas", dijeron analistas de Raymond James.

Apple Inc dijo además que las ventas del trimestre de Navidad podrían incumplir las expectativas de Wall Street, lo que su presidente ejecutivo atribuyó a la debilidad en los mercados emergentes, costos cambiarios y la incertidumbre sobre si la empresa puede satisfacer la demanda por nuevos productos.

Apple dijo que espera entre US$ 89.000 millones y US$ 93.000 millones en ventas durante su primer trimestre fiscal que termina en diciembre, mientras que Wall Street en promedio anticipaba US$ 93.000 millones, según datos de Refinitiv.

En una entrevista con Reuters, el presidente ejecutivo Tim Cook dijo que parte del pronóstico se explica por el lanzamiento de sus modelos de iPhone de gama alta, el XS y el XS Max, en el cuarto trimestre fiscal.

Cook también dijo que las tasas de cambio tendrían un impacto negativo de US$ 2.000 millones en la previsión de ventas.

Apple no está segura de si puede fabricar los suficientes nuevos iPhones, relojes Apple, iPad y modelos Mac que lanzó en las últimas semanas, dijo Cook a Reuters.