Mercado de crédito a consumo sube en último trimestre

El mercado de crédito al consumo mantuvo crecimiento en el último trimestre del año, debido a incrementos de demanda en octubre y noviembre, aunque diciembre registró una tendencia a estabilizarse por una actitud de prudencia de los consumidores, según el Monitor de Mercado de Crédito al Consumo, que elabora la financiera Pronto!, correspondiente al último trimestre del año y divulgado ayer.

El sondeo trimestral comprende a personas mayores de 18 años residentes en Montevideo, área Metropolitana o Interior entre el 19 de noviembre y el 4 de diciembre pasados. El mismo reveló que 75% de las personas tenía vigente algún tipo de endeudamiento (frente a 72% en el segundo trimestre y 73% en el tercero) ya sea con préstamos, tarjetas o ambos.



Entre quienes estaban endeudados, el 43% tenía deudas con tarjetas y préstamos, el 39% solo con tarjetas y un 18% solo con créditos.



En cuanto a la frecuencia con la que le sobró dinero sus ingresos en los últimos cuatro meses, 35% respondió que nunca, 32% que algún mes, 21% todos los meses, 9% no tiene ingresos y 2% no contestó.



Ante la pregunta sobre cómo enfrentan el hecho de quedarse sin dinero antes de percibir su siguiente ingreso, el 39,1% utiliza instrumentos financieros (el 32,9% utiliza alguna tarjeta de crédito, mientras que el 6,2% solicita préstamos en efectivo en bancos o financieras), por otro lado, 26,2% mencionaron que piden prestado a familiares y personas cercanas, 22,4% usan sus ahorros, 1,7% manejan otras opciones y 1,5% no saben.



El 46% los encuestados manifestó tener al menos un crédito vigente, el 62% al menos una tarjeta de crédito y el 87% al menos una tarjeta de débito y/o prepaga.



Entre quienes tienen una tarjeta de crédito, el 9% la usa todos los días o casi todos, 27% al menos una vez por semana, el 31% al menos una vez por mes, un 29% hace compras puntuales en el año, un 3% no la usa y un 1% manifestó otros.

Entre quienes tienen tarjeta de débito o prepaga, el 33% la usa todos o casi todos los días, el 30% al menos una vez por semana, el 17% al menos una vez por mes, 12% la usa en ocasiones puntuales y 8% no la usa.



Respecto al endeudamiento futuro, un 33% del total de encuestados manifestó su intención de contratar un préstamo en efectivo en los próximos cuatro meses, por lo que no hubo cambios significativos respecto a los trimestres previos. Por otra parte, un 60% de los que mostraron propensión a contratar en los próximos cuatro meses consideró que actualmente está endeudado.



En cuanto al destino de los préstamos a futuro serían para: pagar otras cuentas (30%); refaccionar el hogar (18%); pagar otros préstamos o tarjetas (11%); comprar comestibles (8%); realizar viajes o tomar vacaciones (7%); entre otros.