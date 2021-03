Creció la cantidad ocupados pero también subió la desocupación: ¿qué pasó?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En enero, creció la cantidad de personas ocupadas. La tasa de empleo —porción de personas empleadas con respecto a la población en edad de trabajar— fue 55,2%. En diciembre el indicador había sido 54,9%. Los datos fueron publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

También hubo una suba de la desocupación. Se explica porque más personas se volcaron al mercado laboral y ese crecimiento no pudo ser absorbido por completo por los nuevos puestos de trabajo.



En el primer mes del año la tasa de actividad, población en edad de trabajar que está ocupada o busca empleo, fue 61,9% cuando en diciembre había sido 61,3%. La suba fue de 0,6 puntos porcentuales.

Por su parte, la tasa de desempleo, que mide las personas desocupadas respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), tuvo un leve crecimiento en enero: fue 10,7% y en diciembre había marcado 10,5%. La suba fue de 0,2 puntos porcentuales.

El economista Aldo Lema explicó a través de su cuenta de Twitter: "La tasa de desempleo desestacionalizada se ubicó en enero en 10,6% después de permanecer varios meses en torno a 11% (y eso ocurrió con recuperación simultánea del empleo y la fuerza de trabajo, que debe tomarse con cautela por la volatilidad mensual de las cifras)".



Otros indicadores.

Desde marzo de 2020 el INE incorporó más indicadores al boletín que difunde todos los meses. Uno de ellos mide la incidencia del teletrabajo. En el primer mes del año un 9,9% de los ocupados realizó trabajo remoto. La cantidad de personas en esa situación bajó en comparación a diciembre (11,3%).

Por otra parte, en enero se disparó la cantidad de empleados ausentes. Son aquellos que mantienen un vínculo con su puesto laboral sin haber trabajado la semana anterior a la encuesta. Pasó de 7% en diciembre a 17,5% en enero. Sin embargo, se debe tener en consideración que el 75,2% de estos estaba de licencia.

Los inactivos son personas que están disponibles para trabajar pero no buscaron trabajo. De acuerdo al INE eran unas 71.400 personas en enero. El organismo les preguntó por qué estaban en esa situación. El 19% dijo que fue por estudio. El 18,4% respondió que buscó antes, no encontró y dejó de buscar. Otro 13,9% contestó que no buscó por la coyuntura de la pandemia.