Mercado laboral: desempleo se mantuvo estable y siguió por debajo de los dos dígitos

El mercado laboral se mantuvo estable en abril en relación a marzo. Los tres indicadores principales —desempleo, empleo, actividad— tuvieron mínimas variaciones o ninguna. Los datos fueron publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa de desempleo en abril, que mide las personas desocupadas respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), fue 9,7%, mismo porcentaje que se había registrado en marzo.



La tasa de actividad, que mida población en edad de trabajar que está ocupada o busca empleo, pasó de 60,8 en marzo a 60,9% en abril, por lo que la variación fue minúscula.



Algo similar sucedió con la tasa de empleo, que mide la porción de personas empleadas con respecto a la población en edad de trabajar. En marzo había sido 54,9% y en abril fue 55%.



Por la pandemia, el INE incorporó en el boletín nuevos indicadores. Uno de ellos mide la incidencia del teletrabajo. En abril, el 18,8% de los ocupados dijo haber realizado trabajo remoto. Hubo un crecimiento de cuatro puntos porcentuales en relación a marzo.



Por otra parte, hubo 63.000 personas aproximadamente que declararon estar disponibles para trabajar pero no buscaron empleo. El 24,9% de esos individuos no buscó por motivos de estudio. El 16,8% por la coyuntura de la pandemia y el 16,1% no quiere o no necesita trabajar.