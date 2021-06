Mercado laboral se deterioró en mayo: subió el desempleo y volvió a ser de dos dígitos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mercado laboral se deterioró en mayo en términos intermensuales. Por un lado, aumentó la tasa de desempleo en relación a abril, y volvió a estar en dos dígitos tras dos meses en 9,7%. Por otro lado, hubo una caída en la cantidad de personas ocupadas.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó este martes que la tasa de desempleo, que mide las personas desocupadas respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), creció de 9,7% en abril a 10,2% en mayo.

Por otra parte, la tasa de empleo, que mide la porción de personas empleadas con respecto a la población en edad de trabajar, cayó 0,5 puntos porcentuales al pasar de 55% en abril a 54,5% en mayo.



El economista Aldo Lema dijo en su cuenta de Twitter que también hubo una caída del empleo desestacionalizado. Luego, en términos interanuales, creció en 58.000 personas el número de ocupados, "en parte influido por la baja base de comparación de mayo de 2020".

La tasa de actividad —población en edad de trabajar que está ocupada o busca empleo— tuvo una leve baja intermensual. En abril había sido 60,9% y en mayo fue 60,7%.

Otros indicadores.

La cantidad de personas que realizó teletrabajo en mayo bajó 0,4 puntos porcentuales en relación a abril. El 18,4% de los ocupados se encontraba en esa situación el mes pasado.



Del total de trabajadores, el 7,8% eran ocupados ausentes (no trabajan pero mantienen un vínculo laboral con el empleador). El 33,8% de esas personas estaba de licencia y 24,2% estaba en el seguro de paro o desempleo. Por suspensión o cuarentena por COVID-19 fue el 21,1%.



Unas 61.000 personas declararon estar disponibles para trabajar pero no buscaron empleo. El 22,1% no lo hizo por motivos de estudio y el 18,9% buscó antes, no encontró y dejó de buscar. El tercer motivo (17,9%) fue la coyuntura de la pandemia.