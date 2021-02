Mercado laboral: desempleo tuvo leve caída en diciembre en relación al mes anterior

Sobre mercado laboral en diciembre:

1. Desempleo desestacionalizado estable en torno a 11% (vs 10,5% con estacionalidad).

2. Número de ocupados cayó vs noviembre (desestacionalizado) y vs un año atrás (-74 mil).

3. Primer aumento desde abril de la tasa de "ocupados ausentes". https://t.co/H5YM3FcMxg pic.twitter.com/xC1CCYam9j