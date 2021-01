Mercado laboral: OIT prevé una recuperación frágil después de las graves pérdidas de 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El año pasado se perdieron un 8,8% de las horas de empleo a nivel mundial debido a la pandemia, aproximadamente cuatro veces más que en la crisis financiera de 2009, aunque se observan "señales tentativas" de recuperación, dijo el lunes la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las pérdidas en comparación con el año anterior equivalen a 255 millones de puestos de trabajo a tiempo completo e incluyen un número "sin precedentes" de 114 millones de trabajadores que se suman a las listas de desempleo y otros cuya carga laboral se redujo debido a las restricciones, señaló la entidad.



"Estas pérdidas masivas se tradujeron en una disminución del 8,3% de los ingresos laborales mundiales (sin incluir las medidas de apoyo), lo que equivale a 3,7 billones de dólares o al 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial", dijo la OIT, un organismo de la ONU, en su séptimo informe desde marzo sobre la crisis.



Guy Ryder, director general de la OIT, declaró en una rueda de prensa: "Esta ha sido la crisis más grave para el sector del empleo desde la Gran Depresión de los años treinta. Su impacto es mucho mayor que el de la crisis financiera mundial de 2009".



"Me complace decir que hay algunas noticias relativamente buenas en todo esto, que vemos señales tentativas de recuperación; estas señales, no obstante, son frágiles, son inciertas y las perspectivas son notablemente desiguales".



Sin embargo, es "especialmente preocupante" que el 71% de las pérdidas de empleo -81 millones de personas-, se produzcan por inactividad, dijo Ryder. "Estas personas simplemente han abandonado el mercado laboral. O bien no pueden trabajar, quizá por las restricciones de la pandemia, o por las obligaciones sociales, o bien han renunciado a buscar trabajo".



Y este año se perderán más horas, y posiblemente el próximo.



"Todos los escenarios proyectan que la pérdida de horas de trabajo continuará, en otras palabras, la angustia financiera y social para millones de personas continuará en 2021 y más allá", relató Ryder.



Los datos de la OIT muestran que las mujeres y los trabajadores jóvenes fueron los más afectados, mientras que los sectores con mayor impacto fueron la vivienda, los servicios de alimentación, el comercio minorista y la industria manufacturera, dijo.



"Hay algunos sectores —como el financiero, los sectores de las tecnologías de la información— que en realidad han seguido creciendo en el transcurso de 2020", dijo Ryder.



La pérdida de empleo entre los jóvenes de 15 a 24 años se situó en el 8,7%, frente al 3,7% de las personas adultas, lo que "pone de manifiesto el riesgo demasiado real de una generación perdida", dijo.



"Aunque todavía hay un alto grado de incertidumbre, las últimas proyecciones para 2021 muestran que la mayoría de los países experimentarán una recuperación relativamente fuerte en la segunda mitad del año, a medida que los programas de vacunación surtan efecto", dijo la OIT.