Mercados nerviosos por el crecimiento

Si bien los titulares han estado dominados por ataques de misiles y amenazas de una guerra comercial global, se trata de una imprevista pérdida de impulso económico, particularmente en Europa, que ha asustado a los inversores que minimizaron los riesgos políticos por años y siguieron firmemente enfocados en el fuerte crecimiento económico y el aumento de las ganancias corporativas.

La reciente escalada de los precios del petróleo, que agrega inflación al panorama económico, podría ser una carga adicional sobre unos mercados que evalúan si está en marcha una desaceleración, o si el primer trimestre fue solamente un bache antes de que se reanude el auge.

"Por primera vez en 18 meses, los mercados ya no tienen el escudo protector del impulso del crecimiento", dijo Luca Paolini, presidente de estrategia de Pictet Asset Management, quien hasta ahora considera que los datos económicos flojos son una turbulencia pasajera. "No hay suficiente evidencia para decir que este es el comienzo o el final, pero si uno mira los fundamentos, hay un deterioro en relación al año pasado, no hay dudas de eso", agregó.

Los grandes pronosticadores siguen ampliamente optimistas. El Fondo Monetario Internacional predice una expansión robusta de 3,9% para 2018 y el próximo año, aunque también advirtió la semana pasada sobre los riesgos de las tensiones comerciales o la disminución del impacto de los recortes de impuestos de Estados Unidos.

Los datos de esta semana mostraron que la confianza de negocios de la zona euro empeoró aún más en abril, al tiempo que las autoridades alemanas han rebajado las previsiones de crecimiento luego de que la confianza empresarial cayera a su mínimo en más de un año.

Aumentando las preocupaciones de los inversores, algunas compañías han lanzado advertencias, como el fabricante de equipos pesados Caterpillar Inc., que dijo que sus ganancias del primer trimestre, que superaron las previsiones, probablemente serían la marca más alta del año. EN BASE A REUTERS