Mercosur oficializó franquicia mínima en free shops

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Consejo del Mercado Común (el órgano superior del Mercosur) oficializó el aumento en la franquicia individual para los viajeros que ingresen a los países del bloque.

La resolución indica que los turistas que ingresen productos de cualquiera de los países del Mercosur por vía aérea o marítima podrán gastar hasta el límite de US$ 500 (antes la franquicia era de US$ 300), o su equivalente en otra moneda. Para aquellos viajeros que ingresen vía frontera terrestre, la resolución establece que los Estados Parte podrán fijar una franquicia no inferior a US$ 300 (antes era de US$ 150).



Si bien esto rige para todos los países que integran el Mercosur y para todas las formas de ingreso, la resolución tiene su origen en marzo del año pasado cuando un decreto del Poder Ejecutivo uruguayo invitó a que los países vecinos subieran desde US$ 150 a US$ 300 el tope para compras en los free shops de frontera terrestre.



Esa solicitud había sido realizada al gobierno uruguayo en noviembre de 2017 por parte de la Cámara de Empresarios de Free Shops, luego de que Brasil aprobara una normativa que planteaba la reducción a US$ 150 (desde US$ 300) del monto que sus compatriotas podían gastar en los free shops de Uruguay.



En ese momento, el objetivo de la gremial era estimular que el gobierno de Brasil suprimiera el recorte anunciado para sus ciudadanos puesto que influiría directamente en la operativa de los free shops uruguayos.



Brasil había adoptado esa resolución en el marco de una política que buscaba fomentar la instalación de sus tiendas libres de impuestos en sus fronteras (llamadas lojas francas), y que permite -a diferencia de la normativa uruguaya- que los brasileños puedan comprar en esas tiendas.



Si bien aún no ha comenzado a operar ninguna de estas tiendas, según empresarios del rubro de free shops uruguayos, la anterior política del vecino brasileño iba a incurrir en una situación comercial de inequidad puesto que el régimen de tiendas libres de impuestos en Uruguay no permite que sus compatriotas puedan comprar en dichos establecimientos.



El secretario general de la Cámara de Empresarios de Free Shops, Carlos Loaiza, dijo a El País que el acuerdo del Mercosur de fijar el mínimo de US$ 300 para quienes ingresen vía frontera terrestre es “fruto del esfuerzo negociador”.



Según Loaiza, si Brasil reducía la franquicia a US$ 150 cuando abriera las “lojas francas”, se iba a generar una situación de “inequidad respecto de los free shops del lado uruguayo en la medida que un brasileño iba a poder comprar US$ 150 en Uruguay y US$ 300 por mes en Brasil”.



La gremial había advertido que la medida de Brasil afectaría a los free shops uruguayos, dado que casi seis de cada 10 ventas que realizan oscilan entre los US$ 200 y US$ 300 y que el sector da trabajo a unas 5.000 personas y explica más del 10% de la recaudación aduanera.