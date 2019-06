En 5 meses cae 13% la venta de 0 kilómetro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En los cinco primeros meses del año se vendieron 527 vehículos cero kilómetro menos que en igual período de 2018, que ya había sido un año de retroceso en el mercado.

Según datos brindados ayer por la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), se comercializaron hasta mayo 3.483 vehículos nuevos.

Esto es una caída del 13% respecto a los 4.010 que se habían vendido en igual período del año pasado.

Los números muestran que se colocaron 1.709 automóviles (28% menos que en 2018), 519 coches deportivos (3% menos), 30 minibuses (17 unidades más), 1.094 utilitarios (20% más que el año pasado), 126 camiones (28% menos) y 5 ómnibus (23 unidades menos).

El gerente de ACAU, Ignacio Paz, dijo hace unos días a El País que la menor venta de autos cero kilómetro está asociada al aumento del valor del dólar y la situación de estancamiento de la economía, que afectan las decisiones de consumo.

“Una persona no va a cambiar el auto si no se sabe quiénes van a ser los nuevos gobernantes o si el país tiene un déficit fiscal. Ambas cosas generan miedo en la población y no realizan compras grandes”, complementó Alberto Bernheim de la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores (Ascoma).

Los números al cierre del año pasado mostraron un retroceso en el comercio de vehículos de 19,4% respecto al 2017, una cifra evaluada como “no tan mala” por los empresarios del sector atendiendo la realidad económica del país.