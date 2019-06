Tras meses de negociación, Isusa acordó un “proceso de reestructura interna” con el sindicato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A casi dos meses de que la empresa química Isusa anunciara un proceso de reestructura con despidos y envíos al seguro de paro por las dificultades que atraviesa, se alcanzó un acuerdo con el sindicato para efectivizar la medida.

“El pasado 31 de mayo de 2019 se suscribió un convenio con la totalidad de los trabajadores de la empresa que refleja un proceso de reestructura interna de nuestras operaciones, las que no afectarán el nivel de productos y servicios, así como el cumplimiento estricto de nuestras obligaciones”, informó Isusa en una comunicación a la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM). La empresa cotiza en el mercado de valores y debe informar a los accionistas de sus decisiones.



Según detalló El Observador, el acuerdo contempla 60 retiros voluntarios y que 110 trabajadores tengan un sistema rotativo de seguro de paro. La idea inicial de Isusa divulgada en abril era realizar 110 despidos y 60 envíos al seguro de paro, pero la medida quedó en suspenso tras la instalación de una mesa de negociación.



En ese sentido, la compañía química destacó “la histórica relación, los antecedentes de diálogo, la negociación colectiva y la búsqueda permanente de soluciones” que entabló con el sindicato. De hecho, El País dio cuenta que trabajadores y empresarios acudieron juntos al Parlamento para contar la problemática de la empresa.



“El aumento de costos de operación frente a la evolución del tipo de cambio que no ha tenido la misma evolución, la caída de precios internacionales, la asimetría en costos y condiciones laborales -que el gobierno no ha podido resolver entre nuestra empresa y los importadores-, ha llevado a un proceso de reestructura interna”, señaló Isusa en la comunicación a los accionistas.



Aparte, la firma química pagaba a los trabajadores por encima del laudo del sector y les otorgaba beneficios extra, e incluso incorporó en los últimos años a 100 personas que cumplían tareas tercerizadas.



Visto esto, el convenio incluye una reducción salarial del 16% al menos hasta abril de 2020, y la renuncia al aguinaldo de diciembre y uno extraordinario en febrero. Desde el sindicato manifestaron a El Observador que son resignaciones “en pos de ayudar al difícil momento que vive la empresa”.