MGAP eliminará insecticida detectado en embarque de naranjas a Italia

Antes de fin de año la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería (MGAP) eliminará del mercado el Fentión, un insecticida fosforado usado para el control de la mosca de la fruta, producto que fue detectado en un contenedor con naranjas uruguayas que llegaron a Italia.

Federico Montes, titular de la citada repartición, informó a El País que el producto ya estaba en la lista para ser eliminado, porque hay otros que lo pueden sustituir.



El Sistema de Alerta Rápida para Comida y Alimentos (RASFF en inglés, Rapid Alert System for Food and Feed) de la Unión Europea comunicó el rechazo del contenedor la semana pasada. Italia impuso un límite máximo para el insecticida detectado en laboratorio de 0'01 miligramos por kilo. Montes confirmó que el nivel detectado en el contenedor con naranjas uruguayas fue de 0,1 milígramos por kilo y explicó que “el Códex Alimentario, con el aval de la Organización Mundial de la Salud, autoriza la presencia de dos partes por millón”. “Esta contaminación es de 0,1 partes por millón. Está muy por debajo de lo permitido”, sostuvo el jerarca.



Pese al rechazo del contenedor, que está en camino a Uruguay, “sigue entrando fruta en Italia en forma normal” y “no peligra el mercado”, aclaró.



Cuando el contenedor ingrese a Uruguay se analizará y se verá el grado de residuo que tiene la fruta. “Como es a nivel de trazas eso puede desaparecer en el viaje”, estimó Montes.



“La citricultura tiene un sistema de trazabilidad muy potente que permite saber en qué cuadro de la empresa se produjo la fruta. Identificamos el lugar de producción, se están haciendo análisis para ver dónde estamos parados”, señaló Montes.



Desde la empresa Caputto se comunicaron con El País y aclararon que el embarque en cuestión no pertenecía a la compañía salteña.