El miércoles 12, inauguran gran Polo Logístico en ruta 5

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con la presencia del presidente electo Dr. Luis Lacalle Pou y autoridades nacionales entrantes y salientes se inaugurará el próximo miércoles 12 de febrero un moderno, innovador y gigante Parque Industrial y Logístico bimodal, único en el Uruguay, desarrollado y gestionado por el Grupo RAS bien conocido en nuestro ámbito logístico y portuario.

Según sus directivos, Polo Logístico Ruta 5, tal es su denominación, es una combinación única de localización, moderna infraestructura, conectividad por ruta y por vía Ferrocarril Central y el respaldo de este Grupo empresario que va en línea con las políticas de descentralización en Montevideo y Canelones,

Se trata de un predio de 80 hectáreas en el área metropolitana con conexión directa a Montevideo y al resto del país y la región a través dos vías principales: la Ruta 5 y la línea férrea del Ferrocarril Central. Se ubica a 20 minutos del Puerto de Montevideo, a 10 minutos del Anillo Perimetral (Ruta 102), a 35 minutos de Pocitos y del Aeropuerto de Carrasco y a 5 minutos de Las Piedras y Canelones.



Se estima que, una vez terminadas las tres fases de desarrollo y alcanzado el 100% de ocupación, la inversión total en el parque alcanzará a los US$ 250 millones de los cuales US$ 50 millones serán inversión directa de Grupo RAS. A la fecha, en la Fase 1 de construcción este Grupo ya ha invertido US$ 15 millones.



Polo Logístico Ruta 5 será de Grupo RAS, una empresa multinacional de capitales uruguayos especializada en la gestión y planificación de servicios logísticos que abarcan una amplia gama de productos tales como transporte aéreo, marítimo y terrestre, almacenamiento, distribución nacional e internacional, bróker aduanero y gestión de proyectos de infraestructura entre otros servicios.



Motor de desarrollo para la zona a través de la creación de 750 empleos directos y 3.000 indirectos al llegar al 100% de ocupación.



Grupo RAS gestiona en Uruguay una superficie aproximada de 1 millón de m2 destinada a la prestación de servicios logísticos la cual incluye más de 100.000 m2 de superficie techada. La logística es un rubro muy cálido para Uruguay que con gran apego maneja desde hace décadas con solvencia, profesionalidad y sabiduría también marcando un hito en 1992 con Puerto Libre (Ley de Reforma Portuaria). Así que en este campo de la actividad estamos en lo que diríamos aguas propias. Repetimos, la ceremonia de inauguración del Polo Logístico Ruta 5 será el próximo miércoles 12 de febrero, a las 10:00 horas, en Ruta 5 km 33 (Progreso, Canelones). Hablamos con Ruben Azar y nos manifestó que confía contar con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, representantes de cámaras empresariales, clientes e integrantes de la propia empresa y será quien abra el acto de presentación con breves palabras.