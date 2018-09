14 mil contenedores adquirió Línea “ONE”

El servicio marítimo “One”, surgido de la integración de tres líneas maritimas líderes japonesas MOL, NYK y ‘K’ Line acaba de adquirir un nuevo pedido de 14 mil contenedores refrigerados de de última (13 mil x 40 pies y 1000 x 20 pies) lo que demuestra claramente su fuerte compromiso en este creciente segmento de negocio.



De estos contenedores, 2.100 estarán equipados con la última tecnología de “atmósfera controlada”, que mejora aún más la conservación de las frutas y verduras, al desacelerar el ritmo de respiración y el grado de maduración, para maximizar el valor de la carga en el momento de la entrega.



Además de los productos perecederos sensibles a la temperatura, como frutas, verduras y proteínas (carnes y mariscos), ONE también transporta otros productos de alto valor en contenedores refrigerados como, por ejemplo, productos farmacéuticos, vinos y chocolates.

Los nuevos contenedores refrigerados se entregaron e integraron a la flota ONE existente hacia finales de julio y principios de agosto, justo a tiempo para cubrir la gran demanda de refrigerados en la temporada alta de los mercados del Hemisferio Sur.



A propósito de la reciente adquisición que representó una fuerte inversión, el CEO de este servicio maritimo Jeremy Nixon dijo que “ONE posee una de las flotas refrigeradas más grandes y jóvenes del mundo, equipada con las tecnologías más avanzadas diseñadas para manejar la demanda de carga perecedera.



Con esta nueva inversión, ONE podrá ampliar aún más su posición en el mercado al invertir en las últimas tecnologías para satisfacer la demanda de sus clientes en el futuro. Como uno de los principales transportistas Reefer del mundo, continuaremos esforzándonos para encontrar soluciones nuevas e innovadoras para mejorar el cuidado de la carga durante el viaje, garantizando así un valor de servicio superior”.

ESTRATEGIA.

El equipo Global Reefer Business Planning (Planificación Global de Negocios Reefer) de ONE, con sede central en Singapur, desarrolla la estrategia global de marketing del negocio Reefer mediante un seguimiento minucioso de la demanda del mercado colaborando estrechamente con las oficinas regionales Reefer del mundo. Este equipo es también responsable de proporcionar consultoría comercial Reefer a los clientes, y sirve como un knowledge center (centro de conocimiento) para los distintos stakeholders internos y externos.



ONE ha establecido también un equipo técnico Reefer dedicado y experimentado a bordo de las naves y en tierra para proporcionar asistencia técnica durante todo el día. Los expertos en Reefer (a bordo y en tierra) monitorean muy de cerca el funcionamiento de los contenedores refrigerados durante todo el viaje para garantizar que funcionen según los parámetros originales establecidos (temperatura del aire de suministro / retorno, nivel de humedad, temperaturas de sensores USDA, etc.)