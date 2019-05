Millonario Carlos Slim advirtió sobre pobreza en América Latina y aconsejó cómo reducirla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"La falta de una clase media ascendente cada vez más amplia limita las demandas de bienes y servicios, reduce la inversión y el empleo", alertó el magnate durante la inauguración de la XXV Reunión Plenaria de la Fundación Círculo Montevideo, que reunió a líderes políticos, económicos e intelectuales en Ciudad de México.



Carlos Slim aseguró que "es muy importante no quedarse en el estancamiento de la clase media o inclusive en la disminución de sus ingresos" porque "esto repercute en toda la economía".



Y aseguró que, entre los retos que afrontan los países latinoamericanos, "el más urgente de eliminar es la pobreza", junto con el problema de inseguridad.



Para ello, ve necesario mejorar y ampliar la conexión a internet en todos los territorios, puesto que es el "sistema nervioso de la nueva civilización".



Y en las "zonas remotas", lograr que tengan conexión al menos los centros educativos y los centros sanitarios.



De acuerdo con Slim, las sociedades contemporáneas no afrontan "una época de cambios" sino un "cambio de época" marcado por la irrupción de las nuevas tecnologías y las nuevas maneras de relacionarse y de desarrollar la economía.



Ante esto, dijo, hay que saber "conducir el cambio", lo que significa "construir el puente" para que las tecnologías conduzcan al "desarrollo" en lugar de a las brechas sociales.



De acuerdo con el magnate, son los países asiáticos, sobre todo China, quienes han sabido adaptarse a este nuevo mundo, desarrollando tecnologías, educación y conocimiento que les han permitido hacer crecer sus economías con "dos dígitos".



Aunque se mostró esperanzado de que los países latinoamericanos también pueden lograrlo, y puso como ejemplo a México, que cuando pasó de ser una sociedad agrícola a una industrial logró crecer a un ritmo del 6,2% del producto interno bruto (PIB) durante 50 años.



Este deseo coincide con el del actual presidente mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien ha pedido a los empresarios mayor inversión privada para alcanzar un crecimiento promedio del 4% anual, superior al 2% registrado en las últimas décadas.



"La innovación no se sustenta sola, necesita del apoyo del Estado, como pasa en China e Israel", aseguró Slim.



El magnate, uno de los hombres más ricos del mundo, aseveró que "hay que crear un ambiente que estimule" el desarrollo de nuevas actividades productivas y de nuevas tecnologías.



"Tenemos que estar en nuestros países muy familiarizados con lo que pasa y absorber tecnología y dar apoyo privado y público a todos estos innovadores", concluyó.