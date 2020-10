Los millonarios chinos nunca se habían enriquecido tanto pese a pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nunca se había generado tanta riqueza en China como en el 2020 pese a la pandemia del coronavirus que ha puesto de rodillas a la economía mundial, según una clasificación anual que destaca el aumento exponencial de los multimillonarios en el gigante asiático.

China, que fue el primer país afectado por el nuevo coronavirus a finales del año pasado, ha logrado prácticamente erradicar la epidemia en su territorio, donde las nuevas infecciones se limitan a unos cuantos casos diarios.



Y los confinamientos drásticos ordenados en el país para frenar el virus han demostrado ser particularmente lucrativos para los gigantes de internet, mientras millones de chinos se encerraban en casa por miedo al contagio.



Aunque "los dos primeros meses de la epidemia destrozaron enormes cantidades de riqueza (...) la nueva economía, aupada por la digital, ha alcanzado desde junio niveles inéditos", dice la clasificación anual de la agencia Hurun.



Wang Xing, fundador de la empresa de entrega de comida Meituan, ha cuadruplicado su riqueza este año, para convertirse en la 13ª fortuna del país.



Richard Liu, presidente del gigante del comercio digital JD.com, duplicó su fortuna, que se eleva a US$ 23.500 millones para situarse en la 16ª fortuna del país.



La salud también ha sido un sector rentable. Jiang Rensheng, fundador del fabricante de vacunas Zhifei, ha triplicado su fortuna, estimada en US$ 19.900 millones, y está en el puesto 20.



Este año, en China se ha creado "más riqueza que en los cinco años anteriores juntos" pese a la epidemia, asegura Hurun, que hace una clasificación de las 500 primeras fortunas del país.



El emblemático Jack Ma, pionero del e-commerce con su plataforma Alibaba, sigue siendo la mayor fortuna nacional con US$ 58.800 millones. Le sigue Pony Ma, el patrón de Tencent, gigante digital que edita entre otras la popular aplicación WeChat (US$ 57.400 millones).



El tercero es Zhong Shanshan, discreto patrón de Nongfu Spring, un gigante del agua embotellada cuyos productos son omnipresentes en China. Su fortuna se eleva a US$ 53.700 millones.



El gigante asiático cuenta con más multimillonarios que Estados Unidos. Ahora hay 257 más que el año pasado, según Hurun, que contabilizaba a finales de agosto 878 en China continental (sin contar Hong Kong y Macao).