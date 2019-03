Una mínima suba de la pobreza en 2018, que alcanza a 8,1% de los uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 8,1% de nivel de pobreza (0,2 punto porcentual más que en 2017) "implica que de cada 1.000 personas, 81 de ellas no superan el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias consideradas por esta metodología", informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).



A su vez, la indigencia se mantuvo en 0,1% de las personas, lo que significa que "de cada 1.000 personas, 1 no alcanza el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias básicas", señaló el INE.

Para que una persona fuera considerada indigente en 2018, sus ingresos a diciembre en Montevideo eran menores a $ 3.394, el valor determinado de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). En tanto, para que una persona fuera considera pobre, sus ingresos en Montevideo estuvieron por debajo de $ 13.487, el valor de la Canasta Básica Alimentaria y No Alimentaria.



En el Interior urbano la CBA era $ 3.107, mientras que la canasta que define la línea de pobreza era de $ 8.713. En el Interior rural esos valores eran $ 2.806 y $ 5.889 respectivamente.

En Montevideo, la pobreza afectó al 11,4% de los habitantes, en el Interior en las localidades de 5.000 habitantes o más al 6,1%, en las localidades de menos de 5.000 habitantes al 6,9% y en las zonas rurales al 2,2%



En cuanto a hogares, el 0,1% de los hogares estaba en la indigencia en 2018 (mismo guarismo que en 2017) y el 5,3% de los hogares estaba en la pobreza (era el 5,2% en 2017).



Para el año 2018 el valor de la brecha de pobreza se ubicó en 1,2. El valor del indicador se puede interpretar como la proporción, en términos de la Línea de Pobreza, necesaria para que quienes se ubican por debajo de la misma alcancen ese valor, explicó el INE.



En 2018 la desigualdad, medida según el Índice de Gini, se mantuvo respecto a 2017. Ese indicador que varía entre 0 y 1 (siendo 0 la distribución perfecta de los ingresos) fue 0,380.



A su vez, otra forma de medir la desigualdad es: en cuántas veces el ingreso promedio del 10% más rico supera al ingreso promedio del 10% más pobre. En 2018 fueron 10,9 veces, cuando en 2017 habían sido 11 veces.