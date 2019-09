El Ministerio de Economía busca recuperar inversión con nuevos beneficios tributarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori dijo la semana pasada que “en los próximos días” iba a anunciar un paquete de medidas para impulsar la inversión privada que completó en 2018 cinco años consecutivos de caída.

Todavía el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no hizo ningún anuncio, pero ya empezaron a aparecer las primeras medidas.



Por un lado, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que flexibiliza algunas condiciones para que las empresas accedan a más beneficios tributarios.



Por otro, un decreto establece que aquellas empresas que adquieran vehículos utilitarios eléctricos para alquilarlos podrán ampararse por cierto tiempo en el régimen de promoción de inversiones y acceder a exoneraciones de impuestos.



El primero de los decretos señala que en el régimen de promoción de inversiones “las nuevas empresas poseen mayor plazo para el cómputo de los beneficios en el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, así como un límite de aplicación anual mayor”.



Pero, agrega que hay “emprendimientos en empresas existentes que implican la creación de nuevas unidades productivas y que no cumplen la definición de empresa nueva” y por tanto no tienen ese mayor plazo y límite.



“Es conveniente ajustar la referida definición con la finalidad de contemplar las nuevas unidades productivas que realizan inversiones y generan empleos”, afirma.



Por eso, a partir del decreto, “se consideran empresas nuevas a las nuevas unidades productivas creadas dentro de una empresa, siempre que ésta haya tenido ingresos operativos durante más de tres ejercicios y presenten proyectos de inversión que cumplan simultáneamente” con dos condiciones.



Una de esas condiciones es que “las inversiones en bienes muebles representen al menos el 100% del valor fiscal de los bienes de igual naturaleza al cierre del ejercicio anterior al de la presentación del proyecto” y la otra es que “incremente en al menos el 50% el personal en relación de dependencia”, expresa el decreto.

Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas. Foto: Fernando Ponzetto

A su vez, aclara que “no quedan comprendidas” en este nuevo esquema, “las entidades que hayan tenido modificaciones en la titularidad de sus participaciones patrimoniales, cuando dicho cambio tenga como único o principal propósito acceder a los beneficios especiales para empresas nuevas”.



El otro decreto señala que “el arrendamiento de los vehículos utilitarios eléctricos es una forma de difundir su uso en empresas que por su costo no pueden adquirirlos”.



Para ello, el decreto establece que podrá considerarse “inversión elegible” para ampararse en el régimen, la “adquisición de vehículos de pasajeros con motorización exclusivamente eléctrica” que “se destinen directamente a la actividad de la empresa” y que no superen los US$ 70.000 de valor de importación o “vehículos utilitarios con motorización exclusivamente eléctrica” que se adquieran para “ser arrendados por las empresas cuya actividad consiste en el arrendamiento de vehículos sin chofer, siempre que no sean cedidos a través de contratos de créditos de uso”.



En ambos casos, el beneficio estará disponible desde ahora y hasta el 30 de abril de 2021.



Se espera que haya otros decretos del MEF.



Astori dijo el viernes pasado en el programa radial “Panorama 1410” que “estamos preparando un nuevo conjunto de estímulos económicos que en pocos días vamos a dar a conocer y que nos da la confianza en seguir trabajando en ese rumbo”.