El Ministerio de Trabajo rechazó cambios a reforma de la Caja Notarial

Ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores, las autoridades del Ministerio de Trabajo (MTSS) ratificaron el proyecto de ley inicial sobre la reforma previsional de la Caja Notarial y decidieron rechazar las sugerencias propuestas por dicha comisión.

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, destacó el “proceso de diálogo, de negociación y de consultas” que se realizó para la elaboración del proyecto, empero aclaró que la cartera -tras haber analizado las sugerencias de la comisión- resolvió “ratificar y confirmar la posición del Poder Ejecutivo (que cuenta con una integración minoritaria en la caja) en cuanto a apoyar la redacción” inicial.

En líneas generales, la reforma prevé que lo que al día de hoy está establecido como causal jubilatoria en los 60 años de edad y 30 de actividad, dentro de 20 años, pase a ser 65 años de edad y 35 de actividad.

Entre los cuestionamientos se destacaban la inconstitucionalidad de tres artículos. El primero de ellos refería a que el texto legal violaba el principio de igualdad establecido en la Constitución. Sin embargo, el especialista en Derecho, Álvaro Rodríguez Azcué, dijó que en diferentes fallos la Suprema Corte de Justicia ha desestimado esos reclamos por confiar en las “facultades del legislador”.

El segundo punto refería a que “no regirá ninguna exoneración de aportes patronales que eventualmente hubiera estado vigente”. No obstante, Rodríguez Azcué confirmó que “no se está vulnerando ninguna disposición de carácter institucional”. El último tema cuestionado fue que el proyecto no creaba la causal jubilatoria por edad avanzada, pero el experto aclaró que esa causal no fue creada porque ya existía desde 1979, “por lo cual no se está vulnerando ninguna disposición constitucional”, concluyó.