Ministerio de Turismo pide a privados que no suban los precios en la temporada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro interino de Turismo, Benjamín Liberoff, dijo ayer que espera que el sector privado acuda a la Feria Internacional de Turismo de América Latina -que se realizará a principios de octubre en Buenos Aires- “con un mensaje del tipo Uruguay no tiene suba de precios (para la próxima temporada de verano)”.

Incluso señaló que “si pueden decir que los bajan, mejor”. Además, sostuvo que “sería conveniente mostrar nuevos atractivos para que no sea más de lo mismo, porque competimos con otros destinos que innovan en forma permanente”.



Esta semana el gobierno anunció la extensión hasta abril de 2020 de los beneficios fiscales a visitantes del exterior -la devolución de 22 puntos de IVA en servicios turísticos y el IVA cero en hoteles- y el Ministerio de Turismo está manteniendo contactos con los operadores del sector, los supermercados y los emisores de tarjetas de crédito para discutir “posibles medidas complementarias ”.

El miércoles El País dio cuenta que la Cámara de Turismo planteó tener un tipo de cambio “más accesible” para los argentinos, una propuesta no aceptada por el Ministerio, que prefiere estudiar algún tipo de beneficio extra a través de las tarjetas de crédito.



“Seguimos trabajando, buscamos una batería de medidas” que contribuya a hacer más atractiva la visita de argentinos, manifestó Liberoff en declaraciones difundidas en la web de Presidencia.



Respecto a la realidad que atraviesa el vecino país, el jerarca dijo que “desde abril de 2018, el Ministerio sigue en forma permanente los acontecimientos de Argentina; la situación actual ya la habíamos vivido con anterioridad, restricción en el manejo de las divisas y devaluación, por lo que no nos toma por sorpresa”.



Además, señaló que “el turismo interno no resuelve” la merma de visitantes argentinos, “pero ayuda a amortiguar” ese impacto. Para los veraneantes uruguayos, ya hay un descuento del 9% del IVA en gastronomía y otros servicios turísticos, y los operadores solicitaron al gobierno que se extienda la exoneración del IVA en hoteles y hospedajes que rige hasta el 30 de noviembre.