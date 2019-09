Ministro francés de Agricultura dice que no se ratificará el acuerdo Mercosur-UE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Agricultura de Francia, Didier Guillaume, afirmó ayer que los jefes de Estado y de gobierno europeos no habían sido consultados por la Comisión Europea sobre el tratado con Mercosur, y estimó que "no será ratificado".

"Los jefes de Estado y de gobierno no han sido consultados. Lo serán en los próximos meses, y el presidente francés (Emmanuel Macron) ha dicho lo que es. Como se requiere unanimidad, creo entender que este acuerdo no será ratificado", declaró ante una comisión de investigación parlamentaria.



El ministro recordó que cuando la Comisión Europea decide a fines de junio firmar el tratado con Mercosur y se dice a los jefes de Estado y de gobierno que es un acuerdo equilibrado e interesante para Europa, Macron dijo ser favorable al pacto porque se le dijo que era bueno.



"Ni siquiera teníamos las traducciones jurídicas de este acuerdo. Después uno se da cuenta de que hay varios temas", prosiguió el ministro, señalando compromisos sobre el clima y particularmente los incendios en la Amazonía o el comercio agrícola.



"Mercosur no es ratificable porque si lo fuera, entonces se acabaría el sector avícola en Francia", afirmó Guillaume.

Didier Guillaume. Foto: Facebook

Macron anunció a finales de agosto su oposición a firmar el tratado, considerando que su homólogo brasileño Jair Bolsonaro había "mentido" sobre sus compromisos en favor del medio ambiente.



El acuerdo entre la UE y los cuatro países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay) depende de un compromiso específico de los signatarios de aplicar el Acuerdo de París sobre el clima.



Bolsonaro, quien anunció que no podrá participar por problemas de salud en la cumbre de países amazónicos prevista para este viernes en la ciudad colombiana de Leticia, señaló ayer que la reunión se realizará por videoconferencia para evitar así su postergación.



En su declaración a los periodistas, Bolsonaro volvió a embestir contra Macron. "La videoconferencia va a ser muy importante para agradecer a mi amigo Macron, quien hizo que el pueblo brasileño conociese otra Amazonía que no conocía, sus riquezas con jirafas y hasta con dragones", dijo Bolsonaro riendo. (En base a AFP y EFE)