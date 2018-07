Ministros critican medidas de protección

Los ministros de países como Estados Unidos y China, reunidos en Buenos Aires para la reunión del G20 correspondiente a ese sector, dijeron estar preocupados por "el creciente uso de medidas no-arancelarias proteccionistas, incongruentes con las reglas de la OMC".

Además, reafirmaron en el comunicado su compromiso para abstenerse de adoptar obstáculos innecesarios al comercio internacional, al tiempo que ratificaron sus derechos y obligaciones bajo los acuerdos de la OMC.

El encuentro se realizó en medio de crecientes tensiones comerciales que han sacudido los mercados agrícolas.

China y otros importantes socios comerciales de Estados Unidos han impuesto aranceles a los productores estadounidenses en represalia por las tarifas dispuestas por la administración de Donald Trump a los bienes chinos, así como también al acero y al aluminio de la Unión Europea, Canadá y México. Se calcula que los productores estadounidenses sufrirán un golpe equivalente a unos US$ 11.000 millones por los aranceles que fijó Pekín.

La semana pasada, el Gobierno de Trump dijo que otorgará hasta US$ 12.000 millones en ayuda a los agricultores para que puedan enfrentar el conflicto comercial. El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, dijo a Reuters ayer que el plan incluye un pago directo en efectivo de entre US$ 7.000 y US$ 8.000 millones que podría entregarse antes de fin de septiembre.

"Obviamente esto no va a hacer que los agricultores estén repuestos", dijo Perdue. En referencia a las medidas de alivio dispuestas por Trump, la ministra de Agricultura de Alemania, Julia Klöckner, dijo que los agricultores "no necesitan ayuda, necesitan comercio".

"Tuvimos una muy franca discusión sobre el hecho de que no queremos medidas proteccionistas unilaterales", dijo Klöckner a periodistas después de la reunión. REUTERS