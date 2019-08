La mitad de los uruguayos compra por internet: sepa qué es lo más consumido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un estudio elaborado por la consultora Cifra para la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU), señaló que el 52% de los uruguayos compra a través de internet.

Entre los principales resultados, el estudio demostró que el 90% de las personas en el país utiliza internet para acceder a Whatsapp, el 85% lo hace para leer noticias, el 77% para ingresar a otras redes sociales, televisión o música por internet, el 59% para realizar trámites, mientras que el 52% lo hace para comprar productos o servicios.



Los resultados del informe, que fueron presentados ayer por el presidente de CEDU, Guillermo Varela, durante el eCommerce Day, señaló que el 5% de los encuestados aseguró haber concretado más de una compra por mes en el último año, un 9% lo hizo de 7 a 12 veces en el mismo período y un 30% en dos ocasiones o más.



Por otro lado, la investigación demostró que el 53% de quienes efectuaron compras a través de la web lo hicieron en marketplaces uruguayos (un sitio web como Mercado Libre que permite que vendedores y compradores se relacionen para efectuar una transacción comercial).



El 20% compró en tiendas online nacionales, el 16% en marketplaces extranjeros, el 5% en tiendas online del exterior, el 2% en hoteles o entradas adquiridas en Uruguay, la misma cantidad para las utilizadas en el extranjero y 2% no recuerda donde hizo sus compras.



Al analizar los datos discriminados por franja etaria, se registró una relación inversamente proporcional entre la edad de la población y la frecuencia de consumo a través de este medio digital. Mientras que solo el 12% de las personas de 60 años o más declaró haber comprado dos o más veces por internet, este porcentaje ascendió al 44% en la población que tiene entre 18 y 29 años.



El mismo fenómeno se registró con el nivel educativo, siendo los de mayor educación (terciaria) los que más compraron.



Al evaluar qué tipo de compras realizaron los consultados al menos una vez durante los últimos 12 meses, el 52% manifestó que adquirió ropa, calzado y accesorios en Uruguay; el 44% contrató un servicio de transporte y el mismo porcentaje solicitó delivery de comida.



En cuanto al consumo a través de sitios webs extranjeros, se mantuvo una tendencia significativa a la adquisición de ropa, calzado y accesorios (56%), en segundo lugar se ubicó la compra de pasajes y hoteles (33%) y en tercer lugar los productos de electrónica (28%).



En relación al medio de pago preferido por los usuarios, un 46% respondió que utiliza la tarjeta de crédito para realizar este tipo de compras, mientras que un 14% utiliza las redes de cobranza, un 12% usa la tarjeta de débito bancaria y un 11% una tarjeta prepaga.



Respecto al nivel de satisfacción por las compras realizadas en el país, el 53% se manifestó muy satisfecho y el 23% satisfecho.



El 6% no fue satisfecho pero tampoco insatisfecho, mientras que solo el 1% se declaró insatisfecho y el 2% muy insatisfecho. El restante 16% no concretó la compra.