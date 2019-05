Mitrano: cómo recuperar el tránsito paraguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una parte operativa-comercial del Puerto de Montevideo no funciona a pleno, está mutilada, o si lo quiere ver más tersamente se muestra inactiva. De hecho, hemos entrado en un área de pérdidas porque se nos arrebató gran parte del tránsito paraguayo; sin duda un golpe fuerte. ¿Cómo lo vamos a recuprar?, se pregunta Francisco Mitrano, conocido agente marítimo de nuestra plaza. “Ese es el gran tema. La pérdida no solo es del puerto sino del país porque nos afecta a todos”. Luego que el pasado lunes publicáramos la nota informando que el ministro Rossi había estado en Asunción negociando por estos asuntos, recibimos una carta de Mitrano un operador portuario con mas de 65 años de actividad en nuestro ámbito marítimo. Por su extensión, la hemos tenido que reducir al foco del tema. En principio Mitrano aprecia los esfuerzos del ministro Rossi pero no es optimista que pueda ser exitoso porque la solución está en otro polo. Antes que en el 2018 se produjera el desastre del tránsito paraguayo por Montevideo, Mitrano nos dice que en “ocasión del aniversario del Centro de Navegación en Julio 2017 donde al recibir un reconocimiento por mi larga carrera en esta interesantísima actividad, al agradecer al Centro por esta distinción, tuve la oportunidad de alertar al Ministro de Transporte y al Presidente de la ANP que se estaba produciendo un hecho grave no atendiendo las operaciones de los buques fluviales paraguayos que comenzaban a tener largas esperas para operar al extremo que ese tiempo perdido equivalía a otro viaje redondo al Paraguay. Pero el daño también perjudicaba a las líneas marítimas porque no podían cumplir sus compromisos ante los importadores y exportadores paraguayos”.

Mas adelante, Mitrano dice que “todo entró en crisis y el puerto se vio abarrotado de fluviales paraguayos y demora de sus cargas y terminaron yéndose a Buenos Aires como todos sabemos.

Se trató de paliar la situación entre las autoridades portuarias y los operadores Montecon pero no funcionó porque esto tenía un costo suplementario para los los paraguayos.

“Fue cuando me decidí contactar al Ministro de Transporte y al Presidente de la A.N.P. a fin de hallar alguna solución para no dejar ir al tránsito paraguayo que, según las estadísticas de aquel momento, representaba un 50% del movimiento portuario”.

RELACIONADAS Dr. González Lapeyre: puerto chino y MSC By Ángel Asteggiante Dr. González Lapeyre: puerto chino y MSC Dr. González Lapeyre: puerto chino y MSC

“Al principio de la debacle propuse, para conservar este tráfico, que se dispusiera una mano y una grúa en forma permanente para asegurar un trabajo continuo que hubiese conservado la carga paraguaya.

Mi petitorio no tuvo andamiento y entonces hasta el presente no ha habido ninguna otra proposición”.

En otra parte de su misiva, Mitrano desliza la idea que “todos somos culpables por “insensibilidad” por no haber hecho mayores esfuerzos para evitar perder ese tránsito para Montevideo que representa el 50% de nuestro movimiento portuario”.

Sostiene que “se pueden tentar cosas para que Montevideo pueda recuperar lo que había logrado a partir de la Ley de Puertos que aún hoy tiene plena vigencia”.

Grúa ANP

“La Administración Nacional de Puertos anunció la compra de una grúa para contenedores de costo millonario alegando que es para operar contenedores en tránsito pero con esa erogación importante no es lo que se necesita para recuperar lo perdido y además no puedo pensar que este organismo Portuario pretenda competir con los Operadores Privados yendo directamente contra la Ley de Puertos”.

Sugiere Mitrano que deberían reunirse en una misma mesa las autoridades pertinente (Ministerio de Transporte y Adminisiración Nacional de Puertos) las líneas marítimas, operadores y el Centro de Navegación para ver si se logra conocer qué debe hacerse para convencer a los clientes armadores para que vuelvan a volcar las cargas paraguayas por Montevideo.