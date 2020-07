Hasta el momento, ¿cuánto está obligado a pagar el Estado por las PPP por año?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El régimen de proyectos de Participación Público-Privada (PPP) fue utilizado por los últimos dos gobiernos como un esquema para invertir en infraestructura ante las restricciones fiscales y como forma de transferir el riesgo al privado.

¿Cómo funciona el régimen de PPP? Por ejemplo, en una obra vial bajo la modalidad PPP, el privado se encarga de construir, rehabilitar, mantener y financiar el circuito vial y el Ministerio de Transporte le pagará una compensación económica por ello (durante los años que dure el contrato, generalmente entre 15 y 25 años).



Pero, esa compensación se paga por “disponibilidad” -en el ejemplo si la ruta no está en las condiciones que se fijaron en el contrato, no se abona- y se comienza a desembolsar el dinero una vez que la obra está concluida. Esto pone el riesgo (de construcción y de mantenimiento) del lado del sector privado.

En el período pasado se adjudicaron y comenzaron a construirse varios proyectos de PPP. Ahora, ¿cuánto dinero se comprometió el Estado a pagar en esos contratos? En el proyecto de Rendición de Cuentas 2019 presentado la semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) adjuntó el “Informe sobre régimen de contratos de participación público-privada”. Allí detalla los pagos comprometidos, plazos de los contratos, situación, etc.



La suma de las iniciativas de PPP en ejecución arroja compromisos de pagos por 910 millones de Unidades Indexadas (UI) a la inflación (que equivalen a US$ 97,5 millones al tipo de cambio de ayer) y de US$ 152 millones (hay pagos comprometidos en esa moneda) al año, para un total de US$ 249,5 millones anuales.

Cárcel.

El proyecto “Unidad de Personas Privadas de Libertad Nº 1”, cárcel de Punta de Rieles, fue el primero en ponerse en funcionamiento bajo el régimen de PPP en Uruguay. El contrato con el consorcio Unidad Punta de Rieles es a 25 años de plazo. Este convenio “implicó asumir unos compromisos anuales a pagar al contratista que se estiman en 165 millones de UI” (US$ 17,7 millones), señaló el informe del MEF.



Esos pagos “comenzaron a devengarse en enero de 2018, una vez iniciada la etapa de operación”.



Rutas.

En carreteras hay varios proyectos que se hicieron por PPP. El proyecto “Corredor Vial 21 - 24” se adjudicó al consorcio “PPP Rutas del Litoral” y su contrato “implicó asumir unos compromisos anuales a pagar al contratista que se estiman en 140 millones de UI” (US$ 15 millones) y “estos pagos deberán realizarse durante 21 años”, explicó el informe.



Los pagos “comenzaron a devengarse parcialmente” a partir de junio de 2018 “una vez que el consorcio obtuvo el Acta de Comprobación de la Infraestructura de los Tramos (ACIT) de carretera cuya inversión inicial fue concluida a satisfacción del Ministerio de Transporte y Obras Públicas”, añadió el MEF.

Obras en ruta uruguaya. Foto: Archivo El País

En el caso del “Circuito 1” (rutas 12, 54, 55 y 57 y bypass a Carmelo) se firmó un contrato con el consorcio “Grupo Vial Oriental Uno SA” a 19 años de plazo, que significó “asumir unos compromisos anuales a pagar al contratista que se estiman en 161 millones de UI” (US$ 17,3 millones), indicó el informe.



Esos compromisos “comenzarán a devengarse parcialmente una vez que el consorcio obtenga el ACIT de los primeros tramos de carretera a entregar”, agregó el reporte.



Por su parte, el proyecto “Circuito 3” (ruta 14, bypass Sarandí del Yi y conexión ruta 14-ruta 3) por el que se firmó un contrato con el consorcio “Circuito Vial Tres SA” a 19 años de plazo, supuso “asumir unos compromisos anuales a pagar al contratista que se estiman en 214 millones de UI” (US$ 22,9 millones), señaló el reporte.



Al igual que el caso anterior, los pagos empezarán a realizarse “parcialmente una vez que el consorcio obtenga el ACIT de los primeros tramos de carretera a entregar”.

Ferrocarril.

Una de las obras clave de infraestructura adjudicadas en el período pasado y que está en proceso de ejecución es el Ferrocarril Central (construcción y mantenimiento de 273 kilómetros de vías férreas entre el Puerto de Montevideo y la ciudad de Paso de los Toros). El contrato se firmó con “Grupo Vía Central” (Sacyr Concesiones SL, Saceem SA, Berkes Construcción y Montajes SA y NGE Concessions SASU) a 15 años de plazo. En este caso, hay “compromisos anuales a pagar al contratista que se estiman en US$ 152 millones”, afirmó el MEF. Estas erogaciones “comenzarán a devengarse una vez que finalice la etapa de construcción”, añadió.

Educación.

En el plano educativo hay dos proyectos. Por un lado el proyecto “Educativo 1°” (construcción de 44 Jardines y 15 CAIF) cuyo contrato con el consorcio “Centros Educativos Primera Infancia” (Basirey SA, Nelit SA y Conami Ltda.) es a 20 años de plazo y los pagos anuales al contratista “se estiman en 87 millones de UI (US$ 9,3 millones).



Esos pagos “comenzarán a devengarse parcialmente una vez que el consorcio finalice las obras de los primeros centros educativos a entregar”, explicó.

Foto: AFP

El otro proyecto es el “Educativo 2” (construcción de 23 escuelas, 9 polos tecnológicos y 10 polideportivos), cuyo contrato a 20 años se firmó con el consorcio conformado por Berkes SA, Saceem y Stiler SA e “implicó asumir unos compromisos anuales a pagar al contratista que se estiman en 143 millones de UI” (US$ 15,3 millones), dijo el reporte. Al igual que en el otro proyecto educativo los pagos “comenzarán a devengarse parcialmente una vez que el consorcio finalice las obras de los primeros centros educativos a entregar”.