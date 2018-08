Montevideo, Centro de embarque de los cruceros turísticos como en Miami

Definititivamente volvemos al mismo tema de siempre, sin un cambio de opinión, pensamos que esas enormes moles náuticas con 2 o 3 mil pasajeros a bordo no han hecho otra cosa a través de los últimos 30 años que estrechar lazos económicos, culturales y sociales con Uruguay por lo que cabe un sincero agradecimiento. Ambos nos hemos enriquecido.



Es decir, de forma modesta nos hemos quedado con algunos de sus billetes pero les hemos dado servicios con afecto y alegría y conocernos ha sido mutuamente beneficioso.

Si son regionales los queremos y si son internacionales estamos dispuestos a ayudarlos a tender la mano para que su lejanía con la patria no se sienta tan mal y facilitar su entratada a nuestro mundo hispano que lleva implícito los afectos de la España tradicional y de nuestra cultura europea.



Asi que es nuestra voluntad de agradarlos esta ahí en primer lugar pero básicamente apoyarlos en su periplo de aventuras. Es nuestro deseo que se lleven el mejor recuerdo de nosotros y de nuestro país.

Expertos.

En este relacionamiento tan particular hay que reconocer que las agencias turísticas locales, por lo menos las tres que hemos conocido, han tenido una valiosa labor competidora y organizativa y han creado inteligentes programas para entretener y enriquecer culturalmente a los viajeros al punto que no es necesario ensayar o agregar otros.



Todos estos programas han sido cuidadosamente estudiados, en algunos de los cuales hemos participado. Recuérdese que todo ocurre entre las 9 de la mañana que llega el barco y las cinco de la tarde que hay que volver al barco.

Se estima que toman estos citytours alrededor de 35 por cierto de los pasajeros, aunque recordamos que hubo cruceros donde fue necesario poner 60 autobuses que hay que decir son vehículos de primerísima calidad.



Sobre las compras que ellos hacen en plaza a nuestro modo de ver no compran baratijas chinas, que las tienen en sus países, no van a restoranes que en nuestro país son caros y parece haber desaparecido el tiempo de las prendas de cuero. Es posible que en Buenos Aires sean mas baratas que en Uruguay.

Este tema de los cruceros es una vieja conversación en la que está involucrada la ANP que viene de muchos años atrás. Sabemos que hay autoridades que no alientan estos cruceros porque no dejan al puerto los beneficios de un portacontenedores y además ocupan muelles con relativo beneficio.



Bueno, eso ocurre porque están pensando con el sombrero de la ANP y no con la visión del Puerto de Montevideo de Uruguay. Nosotros nos sentimos muy agradecidos que poderosas empresas del mundo turístico manden un crucero a Montevideo de 400 millones de dolares con 2 mil pasajeros sin que nosotros tengamos que poner un peso, nos parece un buen negocio. Claro van también a otros puertos de la región.



En los cruceros viajan por lo general personas mayores y muy mayores y ahora de mediana edad, todos ellos de variado poder adquisitivo. Son personas comunes, negociantes, profesionales, representantes y dueños de empresas, jueces, dueños de bancos, constructores, profesionales del golf, etc.

Para nosotros, lo más valioso ha sido aprovechar la oportunidad de poder desarrollar una inteligente estrategia de vitrina pública de exponer nuestro país, nuestra ciudad, nuestra cultura, hábitos y educación a la observación de millares y millares de viajeros ha traído estos cruceros.



No seamos mezquinos no caigamos en la simpleza de mirar cuanto marca el aparato taxímetro porque los beneficios que que deja este gente no es solo su presencia entre nosotros y un ticket de citytour sino otros beneficios menos sospechados pero tan valiosos o mas que aquellos; entre otros el retorno a Montevideo en vuelo especial de varios magnates para jugar al golf, compra de apartamentos en Punta del Este, veraneos en Punta del Este, adquisición de campos, datos que los hemos tenido de agencias turísticas especializadas, inversiones, asociaciones.



Pero quien puede aportar datos muy valiosos de los beneficios que dejan los cruceros turísticos directa o indirectamente es la Ministra de Turismo LiLiam Kechichian quien con total solvencia enfoca el tema porque lo domina y lo ha estudiado en profundidad, Y es muy posible que esta nueva vision de ver el turismo crucerista haya traído cambios a los respectivos ámbitos.

Así que somos partidarios de estos cruceros y coincidimos con el nuevo rumbo que se le quiere dar a este negocio pero doblando la apuesta, darle a los cruceros los muelles 1/2 y 3,4 durante los cinco meses de la temporada, y prepararse para convertir a Montevideo, entre empresarios y autoridades en una especie de Miami donde por vía aerea vengan los viajeros a tomar su embarque en el puerto de Montevideo en el crucero contratado.



Quiere decir que Montevideo tomaría el negocio completo, desde el aeropuerto hasta el propio crucero. Sin duda, el proyecto y el objetivo reclama un cuidadoso estudio donde afloren las conveniencias, las ventajas para aquellos presuntos viajeros. Según declaraciones del Ing. Alberto Díaz a Radio Uruguay, el antiguo depósito Santos del Puerto formaría parte de este proyecto que sería el brazo auxiliar y apoyo del entramado al servicio del viajero y en el segundo piso se establecería un restorán o lugar de relax para los cruceristas.



El hecho que contemos con el nuevo Muelle C y su prolongación ha descomprimido la presión sobre los muelles y ha permitido destinar los cruceros con menos dolor a los muelles de la Darsena I.

Pesquero.

Sobre la Terminal Pesquera en Capurro, Díaz dijo que que esta semana normalizarían sus entredichos o desencuentros que tenemos con la empresa Teyma, porque ya se entregó el proyecto en Dinama, se entregó el Proyecto Ejecutivo en el Puerto y de tener un informe favorable de nuestros técnicos (ANP) pondríamos de vuelta el proyecto a caminar o sea que continuaremos con la empresa Teyma.

Puntas de Sayago.

En Puntas de Sayago ahora tenemos funcionando como puerto seco tres empresas donde se tiene el depósito más grande del puerto que pertenece al Grupo Ras. Estamos pensando proyectos y cómo estimular a las grandes empresas a retomar ese puerto de ultramar.



En este caso, se podría aprovechar la traza del canal que se hizo para Gas Sayago. Tenemos estudios que hemos hecho con la Facultad de Ingeniería para ver cual es la mejor orientación del muelle, habrá que estudiar costos, pero hay a nuestro favor cambios en los plazos de la concesión que ahora son 50 años. El llamado a licitación se haría este año.



En otra parte, se refirio a la Dársena Fluvial, donde una vez que la Armada retire sus naves, se destinaría a dar refugio a los remolcadores y otras embarcaciones de menor calado que deambulan por el puerto y se recuperaría el muelle ahora militar para embarcaciones particulares de limitado calado. Nos parece que este muelle, precisamente, una vez desocupado por la Armada, sería reclamado por TCP.