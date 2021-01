Montevideo demostró apoyo efectivo al puerto y a la carga de Buenos Aires

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Días pasados, sin buscarlo, Montevideo dio prueba una vez más de que es un puerto que puede cumplir la importante tarea de complementar y dar apoyo a los principales puertos de la zona sur de la costa este de América, en particular al puerto de Buenos Aires. Y tanto es así que miles de contenedores que tenían como puerto de destino a Buenos Aires debieron ser descargados de buques que no llegaron a completar su travesía hasta ese puerto y debieron emprender el viaje de retorno en Montevideo, a causa de una huelga de Remolcadores que afectó durante unos 10 días a todos los puertos argentinos.

El relato

Desde aproximadamente el 26 de diciembre y hasta el 7 de enero un reducido grupo de trabajadores de los remolcadores argentinos declararon cese de actividades, poniendo en jaque a la actividad normal de todos los puertos y al comercio exterior del país, pues los barcos al no poder entrar o salir de los puertos, luego de aguardar en las cercanías de La Plata por días, muchos optaron por continuar su travesía sin llegar a Buenos Aires. Peor les fue a buques que estaban atracados a muelle y fueron retenidos hasta que se alcanzó una solución transitoria, hasta el mes de abril. Lo concreto y repetimos -no lo buscamos nosotros- es que algunos otros optaron por dejar en Montevideo la carga prevista para puertos argentinos -principalmente el de Buenos Aires- e incluso algunos de esos barcos que ya habían operado en Montevideo y los contenedores no se los iban a llevar de vuelta a puertos del Brasil. Esos contenedores quedaron depositados a la espera de su trasbordo a Buenos Aires. Es posible que algunos de dichos contenedores hayan salido desde Montevideo por camión a través de los puentes con destino a al vecino país. Según informes groseros que hemos recogido en plaza esa actividad extra de los contenedores argentinos habria legado a un total de 10 mil movimintos.



Esto reafirma el concepto de que el puerto de Montevideo es un apropiado complemento para los puertos que compitan con él por su mayor profundidad, reducido recorrido de canales, menos costos.



Es por ello que las líneas marítimas han optado por utilizar los servicios que brinda Montevideo en su totalidad.