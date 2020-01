¿Por qué motivo volvieron a complicarse los mercados en Argentina?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las acciones y los bonos soberanos de Argentina cerraron con caídas ayer, en un mercado que aguarda señales sobre una reestructuración de deuda soberana luego de que el presidente Alberto Fernández dijera que el 31 de marzo es la fecha límite para renegociar los pasivos.

A su vez, el mercado tomó nota del testimonio del ministro de Hacienda Martín Guzmán, quien dijo ayer que el gobierno no tiene en sus planes un giro de fondos para asistir a la Provincia de Buenos Aires, y los bonos provinciales se desplomaron hasta un 8%.



“No estamos contemplando hacer un salvataje financiero por US$ 250 millones el día 26 de enero”, dijo Guzmán, según consignó el diario argentino Clarín. Su afirmación refiere a uno de los vencimientos en enero que forman parte de los US$ 725 millones de deuda provincial entre capital e intereses.

El planteo empeoró, entre los inversores, las ya delicadas perspectivas de la deuda provincial, en una dinámica que impactó en la cotización de los títulos de deuda de ese distrito. En el arranque de la semana, cayó 8% el bono Buenos Aires 2021 (BP21D) y bajó 6% el Buenos Aires 2028 (BP28D), ambos en moneda estadounidense.



“Entendemos que es clave comenzar acelerar las negociaciones por la deuda, por fuera ya de ‘buenas intenciones’. No esperamos una propuesta de muy corto plazo, pero si una posición más oficial y concreta sobre el tema”, dijo Sabrina Corujo, analista de portfolio Personal Inversiones.

El riesgo país de Argentina, medido por el banco JP Morgan, subía ocho unidades a 1.828 puntos básicos, frente a una caída promedio del 0,3% registrada en los bonos soberanos.



“Recomendamos cerrar la mayoría de las posiciones de bonos en dólares luego del excelente desempeño de los últimos meses. A su vez, la evolución de las condiciones monetarias amerita reducir la exposición a moneda local”, dijo la correduría SBS en un informe. (En base a La Nación (GDA) y Reuters).