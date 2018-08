Motociclo a concurso: del auge a la "situación crítica"

No hay que morir abrazados a las máquinas". La frase se la dijo Fabián Rozenblum a su padre Leonardo, ambos directores de Motociclo, cuando en 2001/2002 la tradicional fabricante de bicicletas se enfrentaba a trabas de todo tipo de Argentina para exportar su mercado. Ese fue el golpe de timón que llevó a la reconversión de la empresa: de fabricante y exportador de bicicletas a importador y no solo de bicicletas o motos, sino también de electrodomésticos.

Con ese cambio, la empresa pasó de facturar US$ 12 millones en 2002 a US$ 135 millones en 2013, "son cifras muy impactantes", decía Fabián Rozenblum en una entrevista con la revista SeisGrados en 2014.

Pero todo se dio vuelta. "La empresa está en situación absolutamente crítica. Hace dos meses no se despacha mercadería, se han cortado todos los proveedores de plaza", le dice un gerente de la empresa a un grupo de trabajadores, en un video que filmó uno de ellos y al que accedió El País.

"Fabián y Leonardo (Rozenblum) han hecho todos los esfuerzos posibles para mantener esto a flote y hoy por hoy, parece inviable", agregó el ejecutivo, aunque luego señaló que sería "viable" si se le inyecta dinero.

Ayer la empresa se presentó a concurso de acreedores y ahora la Justicia deberá resolver (a más tardar el lunes) si lo acepta. También ayer, dirigentes del sindicato de comercio (Fuecys) se reunieron con el director Nacional de Trabajo, Jorge Mesa, pero la empresa no se presentó, por lo que este decidió convocar a una nueva reunión el próximo martes.

El gerente que explicó la situación a los trabajadores, se pregunta en el video: "¿Qué va a pasar de ahora en más? No lo sé, no lo tengo claro. Si vamos a seguir abiertos o no, no lo sé, no lo tengo claro".

"¿Si intuyo algo? Todos intuimos algo. Cuando no tenemos laburo (sic), no hay mercadería en las góndolas, los empleados de cada sucursal me dicen qué vendo y no tengo nada para decirle...", puntualizó el ejecutivo.

La empresa emitió un comunicado interno a sus trabajadores en el que les informa que se presentó a concurso de acreedores, que "seguirá estando operativa" y que volverá a informar cuando "haya algo nuevo referente al proceso que se puso en marcha".

El presidente de Fuecys, Fabio Riverón dijo a El País que los locales de Motociclo están "prácticamente sin mercadería", que hay "mercadería por US$ 5 millones sin salir del puerto" por falta de dinero para pagar los permisos de importación y que el desencadenante de la situación fue el lunes cuando "compañeros que tenían cheques para cobrar por indemnizaciones no pudie- ron hacerlo porque no tenían fondos".

Motociclo. Foto: Darwin Borrelli

En el video, el ejecutivo de Motociclo que habló con los trabajadores les planteó que "vino un interesado de un grupo (inversor) londinense. Fabián (Rozenblum) se reunió un par de veces, yo me reuní un par de veces con el gerente de operaciones y con el gerente financiero y le plantee la viabilidad de la empresa. La gente esta se fue muy convencida y le habían dado el visto bueno. La viabilidad de la empresa, como está hoy, es muy viable (sic). Capaz que cerrando algún que otro local, pero es viable".

Riverón confirmó a El País que la semana pasada desde la empresa se les informó del interés de un grupo británico pero cree que tras esta presentación a concurso, el interés del inversor se pudo haber caído.

El gerente que habló con los empleados les dijo que "las etapas de negociación posteriores no las sé. Estuve dos horas con ellos y la respuesta fue muy buena, me hicieron saber que la reunión fue muy constructiva porque el inversor se había ido muy conforme. Ahora, de aquí a hoy, no sé más nada" y relató que "Fabián no vino" a hablar con los trabajadores porque su padre debió ser intervenido por un accidente doméstico.

El ejecutivo afirmó que "la empresa es viable inyectando plata. Pasa que los dueños de la empresa decidieron por estrategia no inyectar más plata, esperando que los bancos hicieran un nuevo sacrificio de acompañarnos en este proceso de venta, cosa que los bancos no lo hicieron".

Los bancos a los que se refiere, son el Bandes, Itaú, Scotiabank, HSBC, Santander y BBVA. Con ellos, mantenía al 30 de junio (último dato disponible) sin atrasos, deudas por US$ 36,7 millones según los datos de la Central de Riesgos del Banco Central (BCU) a los que accedió El País.

Cinco de esos seis bancos calificaban a Motociclo como deudor categoría 4. Esta categoría, según la definición del BCU es de "deudores con capacidad de pago muy comprometida" y "comprende a los deudores con problemas importantes en su capacidad de pago, evidenciados en atrasos mayores a 120 días en la presentación de la información a la institución o de hasta 180 días en los pagos o que hayan pérdidas muy significativas en los últimos tres años". Este último es el caso de Motociclo.

Desde comienzos de este año, la empresa viene en proceso de "achique", dijo Riverón. En ese momento negociaron con el sindicato la reducción de 150 empleos (en forma voluntaria) y posponer pagos de beneficios que correspondían por convenio. La firma cerró sucursales en Salto, Tacuarembó, Florida y Punta Carretas Shopping.

"Las ventas se habían venido a pique, en un sector que en general está en estancamiento", dijo Riverón.