Motociclo: US$ 4,3 millones en mora a julio

La firma Motociclo volverá a intentar presentarse a concurso de acreedores, luego que la Justicia rechazara la primera solicitud por falta de datos. Según la nueva información de la Central de Riesgos del Banco Central (BCU), a fin de julio, la empresa tenía deuda vencida (es decir venció la fecha de pago sin haberlo efectuado) en pesos por el equivalente a US$ 4,3 millones con el Scotiabank. En total, a fin de julio el endeudamiento de Motociclo con el sistema bancario alcanzaba al equivalente a US$ 22,2 millones por créditos en pesos y a US$ 15,2 millones por créditos en dólares.

Eso da un total de US$ 37,4 millones de endeudamiento a fin de julio, que el 88,5% se encontraba al día. A su vez, la empresa tenía a esa fecha "garantías computables" por US$ 11,6 millones.

En tanto, la empresa vinculada Ciclocuotas S.A. (financia la compra de mercadería en Motociclo) mantenía un endeudamiento en pesos por el equivalente a US$ 1,2 millones a fin de julio (con el banco BBVA) y en este caso estaba al día.

De los seis bancos con los que Motociclo mantenía créditos (Bandes, Itaú, Scotiabank, HSBC, Santander y BBVA), cinco lo calificaban como deudor categoría 4. Esta categoría, según la definición del BCU es de "deudores con capacidad de pago muy comprometida" y "comprende a los deudores con problemas importantes en su capacidad de pago, evidenciados en atrasos mayores a 120 días en la presentación de la información a la institución o de hasta 180 días en los pagos o que hayan pérdidas muy significativas en los últimos tres años".

La semana pasada, un gerente de la empresa le dijo a un grupo de trabajadores —en un video que filmó uno de ellos y al que accedió El País— que Motociclo "está en situación absolutamente crítica. Hace dos meses no se despacha mercadería, se han cortado todos los proveedores de plaza. Fabián y Leonardo (Rozenblum, los directores de la firma) han hecho todos los esfuerzos posibles para mantener esto a flote y hoy por hoy, parece inviable".

El dirigente del sindicato del comercio (Fuecys) Carlos Baiz dijo el martes a El País que "está claro que la empresa no tiene viabilidad para continuar y le damos fecha de cierre en uno o dos meses".

Los locales de Motociclo continúan abiertos aunque es reducida la cantidad de mercadería para vender. Por un acuerdo entre el sindicato y la empresa, el dinero que ingrese a caja en estos días (hasta que el juez designe un síndico) se destinará al pago de sueldos.