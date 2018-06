Muere "el ingeniero de Brasil", que convirtió a la minera Vale en una gigante mundial

Batista, era además padre del empresario Eike Batista, que llegó a ser uno de los ocho hombres más ricos del mundo antes de la quiebra de su imperio.



El exministro murió víctima de insuficiencia respiratoria aguda, según el boletín divulgado por el Hospital Samaritano de Río de Janeiro.



"Brasil perdió uno de sus mayores ingenieros. Eliezer Batista fue uno de los responsables por el éxito de Vale en el mundo", afirmó el presidente brasileño, Michel Temer, en un mensaje que publicó en su cuenta en Twitter y en el que lamentó la muerte.



Vale, por su parte, lamentó en un comunicado la muerte del "primer empleado de carrera de la compañía en haber asumido el principal puesto de la empresa", al punto de ser reconocido nacionalmente como "El ingeniero de Brasil".



Además de ejercer como ingeniero y como emprendedor en el sector minero, Batista asumió diferentes cargos públicos, entre los cuales estuvo el de ministro de Minas y Energía entre 1962 y 1963 en el gobierno de Joao Goulart y ministro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos en 1992 en la gestión de Fernando Collor.



Como presidente de la estatal Companhia Vale do Río Doce, cargo que ejerció en dos oportunidades, primero entre 1961 y 1964 y posteriormente entre 1979 y 1986, fue el encargado por iniciar la explotación de la rica región de Carajás y por colocar el hierro extraído de esta provincia en los mercados asiáticos.



Actualmente, Vale, como fue bautizada tras su privatización en la década del 90, es la mayor productora y exportadora mundial de hierro y de níquel, y una de las tres mayores mineras del mundo, con actuación en yacimientos de diferentes países de América, Oceanía y África.



Batista fue el responsable por el Programa Grande Carajás, que llevó a Vale a explotar una rica provincia minera en la Amazonía de la que extrae la mayor parte del hierro que produce.



El ingeniero también fue responsable por el ferrocarril construido para transportar el hierro desde Carajás hasta un puerto de Tubarao, en el Atlántico, y por la logística para colocarlo en los grandes países importadores, inicialmente Japón.



La estrategia permitió a Japón recibir hierro brasileño a precios más competitivos que los cobrados por las mineras australianas y a impulsar la industria nipona. Por esa razón Batista recibió la mayor condecoración otorgada por el gobierno de Japón.



Como ejecutivo ejerció la presidencia de la compañía privada Mineraçoes Brasileiras Reunidas entre 1964 y 1968 y lideró la fusión de Caemi con el gigante Bethlehem Steel.



Igualmente fue vicepresidente de Itabira International Company en Nueva York y director de Itabira Eisenerz GmbH en Alemania, cargo que ejerció hasta 1974 cuando asumió la presidencia de la Río Doce Internacional, una subsidiara de Vale con sede en Bruselas.



Su trayectoria fue recontada en el documental cinematográfico "Eliezer, el ingeniero de Brasil", lanzado por el director Victor Lopes en noviembre de 2009.



Sus contactos y conocimientos ayudaron a su hijo Eike Batista a iniciar el imperio económico que lo convirtió en el hombre más rico de Brasil y el octavo del mundo.



El magnate acumuló hasta 2010 una fortuna estimada entonces en unos US$ 30.000 millones a través de negocios de minería, petróleo y materias primas que se extendieron por varios países.



Hace unos años, el imperio se vino abajo por la mala gestión y la crisis internacional del crudo y las materias primas.



El empresario cumple actualmente prisión domiciliaria tras haber confesado que colaboró de forma fraudulenta con algunas campañas electorales mediante "donaciones" que no eran declaradas a las autoridades fiscales y correspondían a comisiones acordadas por la adjudicación de contratos públicos.



[EN BASE A EFE]