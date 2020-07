Multan con US$ 150 millones al Deutsche Bank por sus lazos con Jeffrey Epstein

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las autoridades financieras de Nueva York anunciaron el martes una multa de US$ 150 millones al Deutsche Bank por no investigar y denunciar cuentas bancarias del fallecido financista estadounidense Jeffrey Epstein, inculpado de tráfico sexual de menores.

Es la primera vez que una institución financiera es penalizada por sus lazos con el millonario estadounidense, dijo el departamento de servicios financieros de Nueva York (DFS por sus siglas en inglés), una agencia del gobierno estatal.



"No importa cuán rico, cuán grande o cuán poderosa sea la institución, Nueva York no tolerará ningún comportamiento depredador de ningún tipo", dijo el gobernador del estado, Andrew Cuomo, en un comunicado.



"Durante años, la conducta criminal y abusiva de Epstein fue ampliamente conocida, pero grandes instituciones siguieron disculpando esa historia y ofreciéndole su credibilidad o servicios a cambio de ganancias financieras", deploró.



Arrestado en julio de 2019, Epstein se declaró no culpable de tráfico sexual de menores, y se suicidó un mes más tarde en una prisión de Manhattan donde aguardaba su juicio. Tenía 66 años.



"Los bancos son la primera línea de defensa para impedir la facilitación de crímenes a través del sistema financiero, y es fundamental que adapten el monitoreo de la actividad de sus clientes basados en los tipos de riesgo que presenta un cliente particular", dijo la superintendenta del departamento, Linda Lacewell.



"A pesar de conocer la terrible historia criminal de Epstein, el banco fracasó inexcusablemente en detectar o impedir transacciones sospechosas por millones de dólares", añadió.

El DFS dijo que el Deutsche Bank debería haber sospechado de transacciones de Epstein que incluyeron "el pago de acuerdos por más de siete millones de dólares, así como decenas de pagos a bufetes legales por más de seis millones por lo que parecen ser gastos legales de Epstein y sus co-conspiradores".



También hubo pagos sospechosos "a modelos rusas, pagos por la matrícula escolar de una escuela de niñas, gastos de hotel y alquiler y (...) pagos a numerosas mujeres con apellidos de Europa del Este".



El departamento añadió que los reguladores hallaron "retiros de efectivos periódicos sospechosos por un total de más de US$ 800.000 en aproximadamente cuatro años".



"A través de la relación (con su cliente), muy pocas transacciones problemáticas fueron cuestionadas, e incluso cuando lo fueron, usualmente fueron autorizadas sin que hubiera una explicación satisfactoria", señaló.



La multa cubre asimismo la relación del Deutsche Bank con el Danske Bank Estonia, que está en el centro de un escándalo de lavado de dinero.



El departamento dijo que el Deutsche Bank tampoco cuestionó transacciones sospechosas en su relación con el FBME bank en Chipre.