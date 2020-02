La negociación entre Disco y Tienda Inglesa desató pelea entre cámaras empresariales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La negociación entre Goldman Sachs -banco de inversión estadounidense accionista mayoritario de Tienda Inglesa- y la colombiana Almacenes Éxito, propietaria del Grupo Disco (que además de esa cadena de supermercados involucra a Devoto y Géant), generó una “guerra” de cámaras empresariales con disputas mediante comunicados y datos del mercado.

La “guerra” declarada tuvo su primera “batalla” con un comunicado de la Confederación de Cámaras Empresariales (conocida como la supergremial, que integran 26 cámaras y asociaciones de empresarios) que generó diferencias en la interna de la misma.



También la Cámara de Comercio y Servicios se expresó ayer sobre “el impacto negativo” del posible negocio entre Goldman Sachs y Grupo Disco y “alertó” a las autoridades actuales y entrantes a “evitar que la concentración económica afecte a un mercado relevante como el del supermercadismo”.

Pero no fue la primera gremial en salir al ruedo. La semana pasada, apenas se conoció la posible concentración de mercado que tendría Goldman Sachs (al quedar como accionista mayoritario de Tienda Inglesa, Disco, Devoto y Géant), la gremial de almaceneros (Cambadu) manifestó “preocupación” por el efecto en sus asociados y en consumidores.



Después se sumaron la Cámara Nacional de Alimentos (que nuclea a panaderos, fabricantes de pastas, carniceros, entre otros) y la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali) -proveedores- que se declaró en estado de “alerta”.

En todos los casos la preocupación es el poder de mercado que tendría el actual accionista mayoritario de Tienda Inglesa para negociar precios y condiciones con proveedores.



Pero recién ayer, la primera gremial “grande” salió al cruce. El presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido dijo que de concretarse la operación “repercutiría de lleno en la pérdida de libertad de miles de pequeños empresarios, al tiempo de debilitar la posición de los consumidores”.

Hasta ahora, la Asociación de Supermercados (ASU) se había mantenido al margen de esta polémica. Pero, ayer resolvió jugar sus cartas en base a datos de consultoras que analizan el consumo como Euromonitor International y Nielsen.



“Estábamos quedando como los malos de la película y por eso estamos mostrando la información que tenemos (de esas consultoras). Cada uno evaluará si hay una posición dominante o no”, dijo a El País el gerente general de la ASU, Daniel Menéndez.



Los números de Euromonitor muestran que en Uruguay, el líder en supermercados es el Grupo Disco con 12,1% del mercado y Tienda Inglesa tiene el 4,6%, por lo que si se sumaran tendrían el 16,7%. En otros países como Chile y México, el líder de mercado Walmart (en ambos es el mismo) tiene una participación de 20,9% y 21,8% del mercado respectivamente.

El presidente de la Ciali, Fernando Pache “esta concentración de poder de compra de Tienda Inglesa” hará que “la población pague enormes sobreprecios”.



Lestido dijo que “la concentración atenta contra la salud de la cadena comercial, disminuyendo la competencia y afectando negativamente a los consumidores por una oferta más restringida y de mayores precios” y puede “amenazar” la política del gobierno en la materia.



Menéndez de la ASU, dijo en base a los datos de Euromonitor que “países que tienen concentración que nosotros” como Chile y México “tienen inflación más baja” (de 3,5% y 3,24% frente al 8,71% de Uruguay) y “no hay una relación directa”.



Pache fue un paso más y planteó en su cuenta de Twitter: “Señores industriales, es hora de concentrarse por rubro y negociar en bloque. ¡Ya! Los dulces: todos juntos. Los panes: todos juntos. Los fiambres: todos juntos. Las yerbas todos juntos, etc., etc., etc. ¡A mayor poder de compra, mayor poder de venta! ¡No se duerman!”.



Los números de la consultora Nielsen divulgados por la ASU, muestra que la concentración entre los proveedores también existe.



El promedio de participación de mercado que tiene el productor o importador líder en cada categoría en Uruguay es de 50,3%, según los datos de Nielsen. Es decir, el proveedor líder en promedio tiene la mitad del mercado.

“De las 143 categorías evaluadas por Nielsen, únicamente 12 presentan una estructura competitiva donde el líder de la categoría tiene una participación de mercado menor al 16,7%”, indicó la ASU. Ese es el porcentaje de mercado que tendría Goldman Sachs como accionista mayoritario de Disco y Tienda Inglesa.



De los 143 rubros evaluados, hay 25 donde el líder del mercado tiene una participación de 75% o más. En varias de las categorías, los líderes son firmas multinacionales (como Mondelez, Colgate Palmolive, Johnson & Johnson, Danone, Unilever, L’Oreal, Coca Cola, Nestlé, Ambev -a través de Fábricas Nacionales de Cerveza-, entre otras) y empresas nacionales importantes (como Conaprole, Coopar, Schneck, Puritas).



Con ello, la ASU intenta mostrar que los proveedores también tienen poder de mercado para negociar precios y condiciones.

Comunicado generó diferencias entre socios de la Confederación de Cámaras Empresariales Un comunicado de la Confederación de Cámaras Empresariales desató la primera “batalla” en la “guerra” de gremiales ante la posible compra de Grupo Disco por parte de Goldman Sachs (accionista mayoritario de Tienda Inglesa). Según supo El País, la idea del comunicado surgió por la inquietud de varias cámaras, asociaciones, etc. de las 26 que componen esta “supergremial” empresarial y por ello circuló un borrador del texto entre todas previo a su difusión.



El comunicado lleva la firma de 23 gremiales. Hay tres que resolvieron no firmarlo: la Asociación de Supermercados (ASU), la Asociación de Bancos Privados (ABPU) y la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu). La ASU no estuvo de acuerdo con el texto y la ABPU y Andebu prefirieron tomar distancia de ambos “bandos”, supo El País. Los bancos y las empresas de radiodifusión y televisión tienen como clientes a ambas partes.



El texto que generó diferencias en la Confederación de Cámaras Empresariales “alerta a las autoridades del gobierno, y a la población en general” por la “concentración” que se daría de concretarse el negocio “con perjuicios inmediatos para pequeños y medianos comerciantes, industriales, productores y proveedores nacionales, consumidores, además de los propios trabajadores involucrados”. Agregó que “la gravedad de esta circunstancia exige la inmediata reacción de las autoridades de gobierno en defensa de los principios establecidos en la ley de Promoción y Defensa de la Competencia”.