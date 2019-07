Negociadores de China y EEUU conversan sobre cómo aplicar el acuerdo entre Xi y Trump

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un escueto comunicado publicado en su página web, el Ministerio de Comercio chino se limita a apuntar que por la parte china participaron el vice primer ministro Liu He y el ministro de Comercio, Zhong Shan -una presencia no habitual-, mientras que por la estadounidense fueron el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer.



Ambas partes "intercambiaron puntos de vista sobre la implementación del consenso (alcanzado) entre ambos jefes de Estado en Osaka (Japón)", durante el encuentro que mantuvieron en el marco de la cumbre del G20.



Según medios estadounidenses, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, aseguró que la llamada "fue bien" y la calificó de "constructiva".



Acerca de las posibilidades de un nuevo encuentro cara a cara entre los equipos negociadores, Kudlow se mostró optimista y aseguró que llevarlo a cabo "tendría sentido".



Mientras tanto, Trump, recordando las positivas cifras de empleo en EE.UU., escribió ayer en su cuenta de Twitter que "los acuerdos comerciales están siendo negociados o se está preparando su negociación", en alusión -entre otras disputas abiertas, la última es con India- a la guerra comercial con China.



"Otros países nos han tratado muy injustamente (por ponerlo de forma suave) durante muchos años, ¡pero eso está cambiando!", agregó el líder estadounidense.



El pasado 29 de junio, Trump y Xi acordaron una nueva tregua a su guerra comercial, por la que Washington frenó la imposición de nuevos aranceles a China y accedió a permitir que las empresas estadounidenses vendan productos a la tecnológica Huawei.



Durante una reunión de más de una hora en la ciudad japonesa de Osaka, donde ambos participaban en la cumbre del G20, Trump y Xi accedieron a reanudar las negociaciones comerciales y aparcaron la amenaza estadounidense de extender sus aranceles a todas las importaciones chinas.



Trump había amenazado con imponer aranceles de entre el 10% o el 25% a unos US$ 325.000 millones en importaciones chinas, lo que había alarmado a los mercados internacionales y a numerosas empresas estadounidenses, que temían aumentos de precios en algunos de los productos preferidos por los consumidores.



El acuerdo implica que esos gravámenes están fuera de la mesa por ahora, pero EE.UU. mantiene en vigor sus aranceles a productos chinos por valor de US$ 250.000 millones, y China conserva sus gravámenes a importaciones estadounidenses por US$ 110.000 millones.



El Ministerio de Comercio chino reclamó la pasada semana que Washington retire los aranceles adicionales impuestos a los productos del país asiático para posibilitar un acuerdo definitivo que entierre el conflicto comercial.



