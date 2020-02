Con la TV como aliada: el clásico donde el equipo de Luis Suárez pasó al de Federico Valverde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lejos de los millones y las luminarias del fútbol europeo, hoy vuelve a rodar la pelota en Uruguay con el primer torneo del año, la Supercopa entre Nacional y Liverpool. Mientras, al otro lado del Atlántico el Barcelona se transformó en el primer club en superar los 800 millones de euros de ingresos anuales y los pagos por la transmisión de los partidos se posicionaron “como el principal impulsor del aumento” de la cantidad de dinero que entra a los clubes

Así lo constatan dos recientes informes sobre el “fútbol negocio”, uno de la consultora KPMG —“The European Champions Report 2020”— y otro de Deloitte —“Football Money League 2020”—.



El primero comparó los ingresos de los ocho equipos campeones de las principales ligas de Europa y destacó que “todos registraron ganancias después de la deducción de impuestos”. Mientras que el estudio de Deloitte va por su edición 23 y tuvo “por primera vez” al Barcelona como el dominante de la “Money League”.



El equipo que tiene como estrella a Luis Suárez, no solo compite sobre el césped con su rival Real Madrid, sino que también se enfrentan por atraer negocios y ser los campeones a nivel de ingresos. En la temporada 2018/2019 el elenco catalán desplazó al de Federico Valverde en la cima de este ranking, que era dominado por los merengues.

El Real Madrid de Federico Valverde fue desplazado por su máximo rival Barcelona como el equipo de mayores ingresos. Foto: Reuters

Son 840,8 millones de euros lo que embolsa al año el Barcelona, cifra que equivale al 1,66% de lo que producimos los uruguayos —tomando el Producto Interno Bruto (PIB) de 2018—.



Le sigue el Real Madrid con ingresos por 757,3 millones de euros, el Manchester United que factura 711,5 millones de euros, el Bayern Munich con 660,1 millones de euros —ambos equipos permanecen en iguales puestos que en la edición anterior— y el PSG de Edinson Cavani con 635,9 millones de euros —el club francés ingresó al top 5 desplazando al Manchester City (que embolsó 610,6 millones de euros) al sexto puesto—.

Top 20 de la Money League de Deloitte. Foto: Captura de pantalla.

A pesar que los grandes de España mantienen el uno-dos en la cima, el listado de los clubes con más ingresos sigue teniendo a la Premier League inglesa como la liga “más destacada” con cinco instituciones en el top 10: aparte del Manchester United y el City, aparecen Liverpool en sexto lugar (604,7 millones de euros) seguido por Tottenham Hotspur (521,1 millones de euros) y Chelsea (513,1 millones de euros).

La Juventus de Italia (459,7 millones de euros), donde juega Rodrigo Bentancur, volvió en esta edición a los diez principales desplazando al Arsenal inglés al puesto 11. Es la peor posición para el equipo de Lucas Torreira “desde la Money League 2000/2001”, apunta Deloitte, impactado por los ingresos derivados de la Champions League, principal competición de UEFA.



“El impacto de las competiciones de clubes de la UEFA en los ingresos es evidente una vez más, y particularmente en el norte de Londres, con el ascenso del Tottenham Hotspur a un nuevo récord al ser octavo tras llegar a la final de la Champions League, mientras que el Arsenal cayó dos lugares como resultado directo de no participar en esta competencia por segunda temporada consecutiva”, analizó el informe de la consultora.

La Juventus de Rodrigo Bentancur desplazó del top 10 del ranking al Arsenal de Lucas Torreira. Foto: AFP..



Acerca del dominio inglés, Deloitte sostuvo que “si bien el éxito de la Premier League en nuestro ranking a lo largo de los años se debe principalmente al valor de sus ingresos por derechos de transmisión, los arreglos de transmisión acordados más recientemente son un recordatorio de que los clubes ingleses necesitarán un modelo de negocio más amplio” para mejorar sus ingresos comerciales y por recaudación “para mantener una representación tan fuerte en las próximas temporadas”.

En el top 20 no hay equipos de fuera de las cinco ligas principales de Europa, con ocho ingleses en la lista —se suman West Ham (18) y Everton (19)—, cuatro italianos —Inter (14), Roma (16) y Napoli (20)—, tres alemanes —Borussia Dortmund (12) y Schalke 04 (15)—, igual cantidad de españoles —Atlético de Madrid (13)— y dos franceses —Olympique de Lyon (17)—.



A su vez, no hay clubes no europeos dentro de los 30 de mayores ingresos, siendo el Ajax —en el puesto 23 (199,4 millones de euros) después de tener una gran actuación en la Champions League la temporada pasada— el mejor por fuera de las cinco ligas dominantes.



El principal impulsar de ingresos: la televisión El jefe global de Deportes de KPMG y responsable del informe, Andrea Sartori, manifestó que la tendencia más llamativa observada fue “que los ingresos por transmisión han tomado la delantera como principal impulsor del aumento general de ingresos en siete de los ocho campeones, mientras que en la temporada anterior los ingresos comerciales habían sido la principal contribución al crecimiento”.



La única excepción es la Juventus, equipo que aumentó sus pérdidas en 20,7 millones de euros en la temporada, “consecuencia directa de los mayores costos de su plantel, particularmente por la contratación de Cristiano Ronaldo”. A su vez, el incremento “del 30% en los ingresos comerciales (el mayor crecimiento entre los ocho campeones), impactado por la llegada de la estrella portuguesa, superó el modesto crecimiento en los ingresos por transmisión, tras un nuevo sistema de distribución establecido en Serie A”.



Por el contrario, los ingresos de los clubes top de Europa por la transmisión de partidos “se beneficiaron de un nuevo ciclo de distribución de la Liga de Campeones de UEFA, que ha sido más rentable”, destacó el ejecutivo de KPMG. “El ciclo de tres años, con un valor total de 1.976 millones de euros al año (564 millones más al año que el anterior), ha sido el factor clave que apoya el crecimiento de los ocho campeones”, agregó.



También destacó “la espectacular campaña del Ajax, que resultó en una recaudación de 78 millones de euros por ingresos de la UEFA, el principal impulsor de la duplicación de sus ingresos operativos”.

El informe se centra en la capacidad de los clubes para generar ingresos a partir del día de partido (ventas de entradas y demás rubros), los derechos de transmisión (de ligas nacionales, copas y competiciones de UEFA) y las fuentes comerciales (como patrocinio, comercialización, recorridos por estadios y otras operaciones comerciales).



La consultora sostuvo que la Money League es “reconocida como una herramienta clave de evaluación comparativa”, utilizada tanto por clubes como por inversores. Pese a centrarse en los ingresos comerciales, Deloitte reconoce que “ciertos clubes están utilizando activamente la transferencia de jugadores como parte de su estrategia financiera general, un enfoque que puede generar retornos significativos”.

el club más rico del mundo Barcelona El Barcelona incrementó 35% su facturación por la transmisión de partidos en la temporada hasta 298,1 millones de euros. El principal rubro fueron los ingresos comerciales (20% más, hasta 366,5 millones de euros) tras acuerdos de patrocinio con Rakuten y Nike por 55 y 105 millones de euros al año respectivamente. Además, pasar a gestionar directamente las tiendas de merchandising “aumentó considerablemente los ingresos”, dijo KPMG.

una referencia en lo comercial PSG El PSG tuvo “ingresos operativos récord” en la temporada al llegar a 636 millones de euros, con un crecimiento interanual del 17%. La facturación por rubros comerciales representó el 57% del total. KPMG destacó el desarrollo de la marca, la venta de 200.000 camisetas oficiales y la apuesta por nuevos mercados (abrió tienda en Japón).

una temporada con suba y bajas Manchester City Los ingresos totales del Manchester City crecieron 7% en el año y llegaron a 610,4 millones de euros. Lo facturado por transmisión de partidos creció 20%, pero cayeron aproximadamente 2% los ingresos los días de encuentros y por rubros comerciales. Para la actual temporada el club firmó mejores contratos de patrocinio.