Más de 600 negocios con títulos de UTE en 2018

El caso de UTE es tomado como un ejemplo exitoso de cómo tomar dinero del mercado de valores y en especial del pequeño ahorrista uruguayo, para invertir en proyectos productivos. La empresa estatal salió con títulos de fideicomisos de los parques eólicos Arias y Pampa en 2015, logrando US$ 54 millones de 3.000 inversores y US$ 77 millones de 7.000 ahorristas respectivamente, y en 2016 con acciones del parque Valentines captando US$ 44 millones de unos 10.000 aportantes.

Esos papeles no solo dieron más opciones de inversión al momento en que se hicieron las colocaciones, sino que continúan dando liquidez y registrando operaciones actualmente en el mercado secundario, donde se compran y venden los títulos ya emitidos. Según un informe de SURA Asset Management Uruguay —al que accedió El País— se registraron más de 600 operaciones de valores emitidos por UTE en 2018.

"Si se analiza el mercado secundario, se puede observar que los instrumentos financieros más comercializados continúan siendo los parques eólicos. Pampa, Arias y Valentines tuvieron la mayor cantidad de transacciones de compraventa, demostrando mayor interés de las personas en invertir y participar en el mercado de valores", dice el documento.

Tomando los datos que divulgó el Banco Central (BCU), el informe repasa que el mercado de valores uruguayo cerró el 2018 con US$ 38.262 millones en circulación, un crecimiento exponencial respecto de 10 años atrás, cuando apenas superaba los US$ 14.000 millones.

"Hoy el financiamiento hacia el sector privado representa el 7% y cada vez son más las empresas de diversos rubros que se vuelcan al mercado de valores como una alternativa para obtener financiamiento. Por otra parte, desde el sector público el mercado representa no solo una oportunidad de financiar deuda, sino que también permite obtener fondos adicionales para realizar proyectos que contribuyan al desarrollo del país. Para obtener estos fondos, el instrumento más utilizado son los fideicomisos financieros (contrato utilizado para obtener financiación para un fin específico)", indica SURA Asset Management Uruguay.

En línea con ese desarrollo del mercado, "el circulante total al cierre del 2018 de valores de oferta pública de obligaciones negociables, acciones y fideicomisos financieros fue de casi US$ 3.575 millones, cifra que se duplicó en los últimos 5 años (incluyendo emisiones del sector público y privado)".

Pese a estos buenos registros, El País dio cuenta hace unos días que la Bolsa de Valores de Montevideo redujo a la mitad la cantidad de corredores y atraviesa una reestructura.