Netflix suma más suscriptores de lo esperado, pero su crecimiento se desacelera en EEUU y Canadá

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Netflix Inc sumó más suscriptores de lo esperado en el cuarto trimestre, pero el crecimiento de su membresía se ralentizó en Estados Unidos y Canadá debido a la fuerte competencia y cambios en las tarifas, lo que hizo caer sus acciones un 1,6%.

El gigante del "streaming", que destinó US$ 19.000 millones en contenido el año pasado, está perdiendo programas populares ante nuevos rivales, entre ellos la exitosa comedia "Friends", que se transmitirá por HBO Max de AT&T Inc.

Netflix dijo el martes que agregó 420.000 suscriptores en Estados Unidos, por debajo de las estimaciones del mercado de 659.600, según datos de IBES de Refinitiv.



La compañía espera agregar 7 millones de suscriptores en el primer trimestre, por debajo del promedio de los analistas de 8,82 millones.



Los ingresos totales de Netflix aumentaron a US$ 5.500 millones desde los US$ 4.200 millones del mismo trimestre del año anterior. Los analistas, en promedio, esperaban US$ 5.450 millones.