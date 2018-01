Netflix triplicó sus ganancias en 2017

La plataforma de contenidos digitales obtuvo un beneficio neto por acción entre enero y diciembre de US$ 1,25, superior a los US$ 0,43 que tuvo en 2016. Al tiempo que los ingresos anuales ascendieron hasta US$ 11.693 millones, frente a los US$ 8.831 millones que tuvo la empresa en 2016.

En cuanto al resultado del cuarto trimestre, el que más seguían los inversores en Wall Street, la productora y distribuidora de programas de cine y televisión informó de que sus beneficios alcanzaron los US$ 186 millones, frente a los US$ 130 millones que tuvo en el mismo período de 2016.

El beneficio trimestral por acción fue de 41 centavos de dólar, frente a los 29 centavos del cuatro trimestre de 2016, y los ingresos subieron 10% hasta alcanzar los US$ 3.286 millones.

Por otra parte, Netflix cerró 2017 con 117,6 millones de suscriptores, frente a los 93,8 que tuvo al final del año anterior.

En cuanto a contenidos, Netflix destacó el éxito de su película "Bright", protagonizada por Will Smith y la que ha requerido la mayor inversión para la firma. La compañía anunció que, debido al éxito, está preparando una secuela de esa cinta.

Los analistas esperaban que Netflix tuviera en el último trimestre del año un beneficio neto por acción de 41 centavos de dólar, lo mismo que anunció la compañía, y habían calculado unos ingresos ligeramente inferiores a los logrados.