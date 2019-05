Nin Novoa cree posible cerrar el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea a fines de junio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El canciller Rodolfo Nin Novoa barajó la fecha del 28 de junio para una eventual reunión de los titulares de Exteriores del Mercosur y la Unión Europea para ultimar el pacto.



"Si nosotros, en la reunión técnica de junio en Bruselas, podemos avanzar mucho, no sería difícil que antes de fin de mes, sobre el 28, fuéramos los cancilleres, para abordar esos capítulos que son más políticos, y tratar de cerrar el acuerdo", declaró.



"Nos parece que hay un marco externo electoral y político que es favorable para apresurar o poner la voluntad final hacia el cierre de esta negociación", añadió el ministro, miembro del gobernante e izquierdista Frente Amplio.



La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, declaró esta semana que Brasil mantiene un "renovado compromiso" con la negociación del acuerdo, aunque no quiso aventurarse a dar una fecha para cerrar el pacto.



Nin Novoa dijo confiar en poder dar un espaldarazo final a este proceso durante una reunión bilateral con Brasil el próximo 7 de junio, "para abogar en profundidad por el tema del Mercosur".



Un acuerdo que se cerraría bajo la consigna de que "no pidamos más cosas ninguno de los dos y cerremos con lo que hay, porque siempre habrá tiempo para mejorar, siempre habrá tiempo para profundizar", según el canciller.



Para el ministro, lo más complejo de la última ronda técnica será "el capítulo agrícola", en concreto el de las "indicaciones geográficas", determinantes para el club europeo en todos sus tratados comerciales por el volumen de productos singulares y reconocidos a nivel mundial que proceden de la UE.



Ejemplo de esos productos es el "queso parmesano", que se produce desde hace años en el bloque sudamericano.



Por otro lado, el canciller rechazó, como lo que sería "un gravísimo error, sin duda alguna", la hipotética salida de Uruguay del Mercosur, que defienden algunas formaciones de la oposición.



"Desde el punto de vista económico" significaría "que cada vez que el 30% de nuestras exportaciones vaya a Brasil, hay que pagar un arancel externo común, y eso es inviable", subrayó Nin Novoa, al recordar que el Mercosur es "el único acuerdo de integración profundo que tenemos".



Sobre el Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina (Prosur), surgido a iniciativa del presidente de Chile, Sebastián Piñera, el canciller comentó que Uruguay se mantendrá como observador activo.



Al respecto, Nin Novoa criticó el hecho de que "Chile armó esto encubierto bajo la cláusula democrática", algo que excluyó a Venezuela del acuerdo, y matizó que "los que definen la democracia son los politólogos y no los gobiernos: yo no puedo definir la democracia de otro país".



