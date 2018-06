Nin Novoa: "No seremos los sepultureros del Mercosur"

Libre mercado con reglas claras y con la compañía del Mercosur. Esa es la forma en la que la Cancillería uruguaya quiere consolidar un acuerdo comercial con China.

"Si el Tratado de Libre de Comercio de Uruguay con China significa la ruptura del Mercosur, nosotros no seremos los sepultureros, no le vamos a dar certificado de defunción, este gobierno no lo va hacer", sentenció el canciller Rodolfo Nin Novoa en el seminario "China, la oportunidad del siglo XXI".

A partir de la propuesta lanzada por el presidente Tabaré Vázquez en 2016, se desató un debate a nivel regional y local sobre las ventajas y desventajas que podría significar la concreción de un TLC con China por fuera del Mercosur.

Para el canciller, el "camino en soledad" no es una opción ya que si Uruguay firma un acuerdo bilateral con China implicaría una ruptura con los países integrantes del Mercosur y no está dispuesto a que eso ocurra.

Por el contrario, Nin Novoa indicó que la aspiración de la Cancillería es poder convencer al Mercosur desde y durante la presidencia pro témpore (que asumió el lunes pasado y en la que discutirá junto a los países miembros el próximo sábado), la conveniencia de un acuerdo con una de las potencias mundiales más importantes.

Ante la pregunta por parte de la audiencia sobre las posibles posturas de los países del Mercosur, el canciller respondió que nadie discute el rol de China pero que hay temores y lobbies políticos en la región.

No obstante, Nin Novoa se mostró optimista ante un posible acuerdo y opinó: "Me parece que podemos llevar adelante una estrategia de conversaciones y que más acá o más allá, podemos llegar a un acuerdo comercial con China".

El canciller fue cuestionado por la audiencia acerca de la postura del Frente Amplio frente al TLC con China, ya que el partido no logró un consenso sobre el acuerdo comercial con Chile.

Al respecto, el canciller sugirió: "No vengo como representante de un partido político, soy el ministro de Relaciones Exteriores y si tienen alguna consulta sobre el Frente Amplio vayan hasta la calle Colonia y pregunten ahí".

El TLC con China representa, para Nin Novoa, grandes ventajas no solo a nivel de importación y exportación, sino para el desarrollo económico del país en general.

Un reciente estudio, realizado por el decano de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi junto con la investigadora Natalia Melgar, señaló los impactos de un acuerdo comercial entre Uruguay y China. La investigación advirtió que el TLC debería hacerse de forma unilateral y no junto al Mercosur, ya que las realidades internas de algunos países miembros no brindan las condiciones necesarias para avanzar.

Hasta la fecha, China cuenta con TLC vigentes con Chile, Costa Rica, Perú, Corea, Nueva Zelanda, Australia, entre otros y además, pretende iniciar negociaciones con Panamá y Colombia.

Respecto a esta realidad y con el objetivo de argumentar lo favorable de un acuerdo de este tipo, el canciller expuso los aranceles promedio que tienen quienes cuentan con un TLC.

"Nueva Zelanda tiene un arancel promedio de 0,4%; Chile de 0,5%, Costa Rica de 0,7% y Perú de 2,5%. Uruguay tiene un promedio de 14,8%", dijo.

"Estas cuestiones nos llevan irreparablemente a la imperiosa necesidad de activar acciones", comentó el ministro quien además señaló que para ingresar a China, Uruguay paga actualmente unos US$ 130 millones por año.

Sin embargo, más allá de la concreción del acuerdo comercial, el canciller resaltó la importancia de establecer reglas claras, sobre todo en cuanto a los aspectos fitosanitarios.

El seminario en el que participó el canciller, contó además con la disertación del ingeniero agrónomo y consultor, Eduardo Blasina; Daniel Castiglioni, director de Casti Trading y Gabriel Rozman, presidente de la Cámara de comercio Uruguay-China.

Asistió también el director de Uruguay XXI, Antonio Carámbula, quien respaldó la idea del canciller en cuanto a que el TLC debería firmarse junto al Mercosur.

Por su parte, tanto Castiglioni como Rozman, coincidieron en que uno de los aspectos clave para prosperar en los negocios con China es demostrar —en cada detalle— el conocimiento que tienen los uruguayos de su cultura.

"China no es para principiantes. Estar cerca, viajar cada tanto, mantener conversaciones largas y recibir a las autoridades del gobierno, es muy valorado y respetado por ellos", aseguró Rozman.

Sobre este punto, el canciller aprovechó para informar que en agosto inaugurará un consulado en la Provincia de Cantón y que en noviembre volverá a China para participar de una exposición de importadores en Shanghái. "Es una manera de demostrar el interés que tenemos en las relaciones diplomáticas", dijo.

Respecto a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el ministro dijo que para el mundo es una amenaza porque puede servir como ejemplo para otros países.

Sin embargo, mientras que las trabas en el comercio sean de forma bilateral, países como Uruguay podrían aprovechar la ocasión para acceder con mejores condiciones al mercado.