¿Qué nivel de desarrollo tienen los departamentos de Uruguay?

Educación, economía, salud, bienestar y cohesión socioeconómica, conectividad, seguridad, calidad institucional y ambiente. Estas son las ocho variables que componen el Índice de Desarrollo Regional (Idere), un estudio que analiza el nivel de desarrollo del país y que tiene a Montevideo, Canelones y Maldonado como los mejores alumnos de la clase y a Durazno, Cerro Largo y Treinta y Tres como los peores.

Si bien no es posible reducir la complejidad del desarrollo a nivel territorial a un número exacto, el Idere -elaborado de forma conjunta entre el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración y el Instituto Chileno de Estudios Municipales, de la Universidad Autónoma de Chile- permite contemplar la multidimensionalidad del fenómeno y medirlo en una misma escala.

¿Cuáles son los departamentos del país que obtuvieron mejores resultados? ¿Cuál es su tasa de desempleo? ¿Cuál es el promedio de Uruguay?

En términos generales, los departamentos del sur del país: Montevideo, Canelones, Colonia y Maldonado -y en menor medida también San José- son los que obtuvieron un mejor desempeño según el índice.

Los departamentos del litoral oeste y litoral norte del país -con un mayor destaque de Río Negro-, son los que muestran valores intermedios del Idere. Mientras que los que se ubicaron en el extremo inferior del ranking fueron Durazno, Artigas, Rivera, Treinta y Tres y Cerro Largo.



¿Cómo se mide el índice de desarrollo? El estudio fue elaborado desde una perspectiva multidimensional y tiene en cuenta los ocho indicadores anteriormente mencionados, por lo que el resultado final surge del promedio de cada departamento en cada una de las dimensiones, donde 0 expresa el desarrollo mínimo y 1 el máximo. A nivel general, Uruguay tuvo un promedio de 0,54.

La capital del país ocupa el primer lugar del ranking del Idere en Uruguay con un puntaje de 0,667. Obtuvo uno de los mejores desempeños en la variable conectividad y calidad de instituciones subnacionales. Además, registró buenos valores en educación, economía y ambiente. Mostró una posición menos favorable (aunque no mala) en salud y bienestar y cohesión económica, y uno de los peores en el indicador seguridad.

En términos de desempleo, según los últimos datos del Anuario Estadístico elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), actualizado al año 2017, la estimación puntual de desempleo para Montevideo se ubicó en 8,2%. Dicha cifra, ubica a la capital del país en la sexta peor posición en términos de desempleo en 2017 frente al resto de los departamentos.



El segundo departamento que obtuvo mejor resultado en el Idere fue Maldonado, con un puntaje de 0.624. El departamento fernandino obtuvo un buen desempeño en la dimensión ambiente pero no tan bueno en seguridad. En lo relativo a su tasa de desempleo, la estimación puntual para Maldonado en 2017 fue de 7,5%, ubicándose así entre los 10 departamentos con mejores niveles.



Canelones fue el tercer departamento del país que obtuvo mejores resultados en materia de desarrollo territorial, al obtener un Idere de 0, 611. Si bien el departamento canario logra un buen promedio general, según el informe lo hace “en forma desbalanceada”. En 2017 su tasa de desempleo fue de 8,1%, apenas por debajo de Montevideo.



El cuarto departamento uruguayo con mejor desempeño fue Colonia, al registrar una calificación en el Idere de 0.598, explicado sobre todo por sus buenos resultados en el indicador bienestar y cohesión socioeconómica, instituciones subnacionales y economía.



En términos de desempleo, Colonia tuvo un buen rendimiento puesto que en 2017 la estimación puntual se ubicó en 5,3%, siendo el segundo departamento con menores tasas. De esta forma, Colonia es el único que logró tener óptimos resultados tanto en el Idere como en desempleo. Por último, San José fue el quinto departamento con mejor puntuación en el índice tras obtener un resultado global de 0,576. En el caso maragato, la posición se explica por el buen desempeño en conectividad, ambiente e instituciones subnacionales, aunque deberá trabajar en mejorar la seguridad, la educación y la salud. Su estimación puntual de desempleo en 2017 fue de 6,6%, lo que lo ubica en la mitad de la tabla.

El departamento con peor desempeño si se analiza la calificación que obtuvo en el Idere sumado a su tasa de desempleo es Durazno. Dicho departamento obtuvo una puntuación de 0,474 y una estimación puntual de desempleo de 12,3% en 2017, siendo el departamento con el peor valor. Se esperaría que la situación económica del departamento mejore en caso de concretarse la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM.

Cerro Largo, Treinta y Tres, Rivera y Artigas también registraron resultados negativos en materia de desarrollo al registrar puntuaciones de 0,440, 0,473, 0,489 y 0,505, respectivamente. En términos de desempleo, Cerro Largo registró una tasa del 6% en 2017 (cuarto mejor de la tabla); Treinta y Tres, 8,1 (valores cercanos al de Montevideo); Rivera 7,3 y Artigas 7,8%.



“Son departamentos con múltiples desafíos en términos de mejorar condiciones para el desarrollo”, concluyó el estudio.

Otras Claves a tener en cuenta

El “paso lento” del desarrollo

​

“El desarrollo es un proceso y no una foto, por lo que es necesario mirar la evolución”, señala el informe del Idere. Sobre este punto, cuando se mira la evolución del índice entre 2009 y 2016 en Uruguay, se observa que aún en un período con crecimiento económico a nivel país, el índice se mueve lentamente. En promedio, el Idere pasó de 0,449 a 0,537 en esos años. “Esto no debe ser desalentador puesto que un índice que quiere reflejar algo tan complejo como el proceso de desarrollo” no debería mostrar “fácilmente grandes fluctuaciones ni pasar de un año al otro del desarrollo al no desarrollo o viceversa. Por el contrario, es normal que refleje un camino a construir por pasos y no por saltos”, concluye.



Lo “rico” de la múltiple dimensión

​

Desde el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración y el Instituto Chileno de Estudios Municipales, de la Universidad Autónoma de Chile, señalaron que “la riqueza del Idere radica en la multidimensionalidad”. Por lo tanto, manifestaron que más allá del ranking general, todas las regiones tienen aspectos e indicadores en los que mejorar, aún aquellas que obtuvieron mejores puntuaciones. “A su vez, también los territorios que están en los últimos lugares del Idere global pueden presentar dimensiones en las que lideran. Ahí está la utilidad del índice y sus componentes, que permiten comprender cuáles son las fortalezas y debilidades de cada territorio”, agregó el estudio.



Otros estudios de desarrollo



El Índice de Desarrollo Regional no es el único estudio que busca medir el desarrollo. Hay múltiples investigaciones que han intentado llegar a esta información, aunque a través de la aplicación de diferentes metodologías e información. Tal es el caso del Índice de Desarrollo Departamental (IDD), elaborado por el Centro de investigaciones Económicas (Cinve), que se compone de cuatro dimensiones: seguridad ciudadana y sistema de derecho confiable; sociedad incluyente, preparada y sana; mercado de factores eficientes y dinámicos e infraestructura física y tecnológica. Al igual que en el Idere, Cinve concluye que los departamentos con mejores resultados se encuentran debajo del Río Negro.