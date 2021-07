Nobilis espera captar cerca de US$ 200 millones con nuevos fondos de inversión; alternativas para ahorristas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La corredora de bolsa y gestora de patrimonios Nobilis, recibió la autorización del Banco Central para dos nuevos fondos de inversión, que se suman a los dos que ya tenía (y que alcanzan a casi US$ 200 millones).

“Estos dos fondos dan una exposición a los mercados internacionales, uno más agresivo con acciones e inversiones alternativas y otro más defensivo con la parte de renta fija y con un enfoque pasivo”, dijo a El País el gerente general de Nobilis, Juan Patricio Enright.



El Fondo Estrategia Renta Fija Global va a estar constituido por Exchange-Trade Funds (ETF, representan la propiedad proporcional sobre una cartera de inversiones subyacente de valores que replican un índice de un mercado específico, por ejemplo de acciones). Esos ETF serán de bonos del Tesoro estadounidense, bonos de países desarrollados (Estados Unidos y Europa) que totalizarán el 90% del fondo. El resto estará compuesto por ETF de bonos de alto rendimiento global, de bonos de alto rendimiento de emergentes y bonos indexados a la inflación, indicó.

Por otro lado, el Fondo Estrategia Renta Variable Global también tendrá ETF, en este caso de acciones de alta capitalización y pequeña capitalización de EE.UU. (54% del fondo en total), acciones de países desarrollados fuera de EE.UU. (11%), mercados emergentes (11%) y la parte de inversiones alternativas, a través de ETF de inmuebles y de oro.



¿Qué retorno dan a la persona que invierte en estos fondos? “Para armar esto, utilizamos un optimizador y a través de la metodología estadística de Montecarlo se hace todo un análisis del pasado y en base a eso se proyecta. Esas proyecciones dan que deberías esperar un retorno para el de renta fija de aproximadamente 4% y de 10,5% para el de renta variable y alternativas”, explicó el gerente general de la firma.



Nobilis cuenta con otros dos fondos de “estrategias activas” (invierten en fondos que intentan ganarles a índices accionarios, de deuda, etc.) que “hoy tienen cerca de US$ 200 millones” principalmente de uruguayos colocados allí y empezaron en 2019, señaló Enright. Con los dos nuevos fondos “nos imaginamos algo parecido” en cuanto a que alcancen cerca de US$ 200 millones colocados de acá a dos años.



En todos los casos, la sociedad administradora es Winterbotham Fiduciaria S.A. y el cliente tiene “liquidez semanal, el cliente los compra y los vende cuando quiere”, dijo Enright.

Si bien para estos fondos, Nobilis piensa “cuentas mínimas de US$ 100.000”, se planteó como “gran desafío empezar a trabajar con clientes de US$ 5.000, darles la posibilidad que abran una cuenta, con la idea que puedan ir aumentando esa cuenta en el tiempo e irla rentabilizando, haciendo aportes”, explicó Enright. “Todavía no la estamos ofreciendo a nivel masivo, pero los clientes que llegan a través de nuestra web, ya la estamos empezando a ofrecer ese tipo de cuentas”, añadió.



“Estamos llevando un proceso de inversión robusto, con una cartera global, diversificada y demás, desde US$ 5.000”.



Cuando un ahorrista o persona con patrimonio, llega a la firma, se le hace un perfil de riesgo y en base a él, se le sugiere un portafolio de inversión que podrá tener uno o varios de estos fondos y otros activos.