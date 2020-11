¿Cuantas noches puedo alquilar con US$ 1.000 en las playas del Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este verano, las playas más caras corresponden al departamento de Maldonado: Rincón del Indio, en apartamentos, y José Ignacio, en casas. En ambos balnearios, con US$ 1.000 no se cubre una noche, según un relevamiento realizado por Mercado Libre en el que estudió los alquileres temporales publicados en su plataforma en los balnearios más demandados de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay y comparó cuántas noches de alojamiento se pagan con U$S 1.000 en cada lugar.

Un poco más accesibles que las zonas más exclusivas de Maldonado, pero en el mismo departamento, están Pinares, Portezuelo y la ciudad de Maldonado. Allí con US$ 1.000 se pueden pagar entre tres y 10 noches dependiendo de si se trata de una casa o un apartamento.



Para completar una quincena entera de alojamiento con ese dinero, hay que alejarse de Maldonado y preferir balnearios en Rocha, Canelones o incluso San José y Lavalleja.

Las zonas más caras de Uruguay coinciden con zonas donde abundan las grandes mansiones o apartamentos de lujo, lo que podría explicar el precio promedio tan alto.



De hecho, en las 10 localidades más caras de Maldonado, se pueden encontrar casas con un promedio de entre 120 metros cuadrados (m2) y 180 m2. En Punta del Este el tamaño promedio de las casas es de 180 m2, en Punta Ballena, El Chorro, Punta Piedras y Rincón del Indio están alrededor de 160 m2 mientras que en La Barra y Portezuelo tienen un promedio de 150 m2 construidos.



Siguiendo dentro de las localidades más caras, el promedio de metros cuadrados construídos más chico está en José Ignacio y en Manantiales donde es de 120 m2.

En Maldonado la localidad más cara, en valores octubre, es José Ignacio, allí el precio promedio por noche para una casa es de US$ 1.122. Mientras que, las playas más accesibles en ese departamento están rodeando Piriápolis. Playa Verde y Playa Grande tienen un precio promedio por noche de US$ 100, mientras que Playa Hermosa y Punta Negra tienen casas en promedio por US$ 90 y US$ 85 por noche respectivamente.